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Afyonkarahisar'da kadınlar okuma yazma öğreniyor

AFYONKARAHİSAR Halk Eğitim Merkezi (HEM) ve Akşam Sanat Okulu, okuma-yazma bilmeyenlere yönelik kurslarına devam ediyor. Özellikle kadınların ilgi gösterdiği kurslarda yabancılara da Türkçe öğretiliyor. Yaklaşık 3 ay süren kurslarda iki etabı bitirenler ilkokul diplomasına denk belge alabiliyor.

Afyonkarahisar'da kadınlar okuma yazma öğreniyor

AFYONKARAHİSAR Halk Eğitim Merkezi (HEM) ve Akşam Sanat Okulu, okuma-yazma bilmeyenlere yönelik kurslarına devam ediyor. Özellikle kadınların ilgi gösterdiği kurslarda yabancılara da Türkçe öğretiliyor. Yaklaşık 3 ay süren kurslarda iki etabı bitirenler ilkokul diplomasına denk belge alabiliyor.

03 Ocak 2019 Perşembe 10:47
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Afyonkarahisar'da kadınlar okuma yazma öğreniyor

AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR Halk Eğitim Merkezi (HEM) ve Akşam Sanat Okulu, okuma-yazma bilmeyenlere yönelik kurslarına devam ediyor. Özellikle kadınların ilgi gösterdiği kurslarda yabancılara da Türkçe öğretiliyor. Yaklaşık 3 ay süren kurslarda iki etabı bitirenler ilkokul diplomasına denk belge alabiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan 'Okuma- Yazma Seferberliği' kapsamında Afyonkarahisar Halk Eğitim Merkezi'nde başlatılan okuma-yazma kursları sürüyor. Yüzlerce kişinin okuma-yazma öğrendiği kurslarda yabancı kadınlar da Türkçe öğrenmeye çalışıyor.

Kursla ilgili bilgi veren öğretmen Hasan Akalın, 2014 yılından beri Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kurslarda eğitim verdiğini söyledi. Kursiyerlere iki kademede okuma-yazma öğrettiklerini aktaran Akalın, "Birinci kademede tamamen okuma ve yazma öğreniyorlar. İkinci kademe, ilkokulun 3 ve 4'üncü sınıflarına denk gelen düzeyde verdiğimiz eğitim. İkinci kademeyi bitiren kursiyerlerimiz ilkokul diplomasına denk olarak belge alıyor" dedi.

3 AYDIR EĞİTİMLER DEVAM EDİYOR

Eğitimlerin 3 aydır devam ettiğini belirten Akalın, "2 ay temel eğitim dediğimiz birinci kademeye devam ettiler. Yaklaşık 1 aydır da ikinci kademeye devam ediyorlar. Şubat ayının ilk haftası gibi bunu da bitirmeyi düşünüyoruz. Afyonkarahisar'da kursa rağbet çok fazla. Cumhurbaşkanımızın eşlerinin başlattığı okuma-yazma seferberliğinin de bunda büyük etkisi var. Sosyal medyadan, televizyondan etkilenip, geldiğini söyleyenler de var. Kursumuzda yabancı öğrenciler de var. Suriye, Çeçenistan, Afganistan ve Somali'den ülkemize gelen öğrencilerimiz var" diye konuştu.

'ORTAOKUL VE LİSEYİ DE OKUMAK İSTİYORUM'

Kursiyerlerden Şaziye Beber (55), 2 ay önce okuma-yazma öğrenmek için geldiğini belirtirken, "Kurs sayesinde okumam gelişti ve yazmam da düzeldi. Matematiği çok severim ve devam etmek istiyorum. Seneye ortaokul ve liseyi de okumak istiyorum" dedi. 

'ÇOCUKLARIM DUYMUŞ VE GİTMEMİ İSTEDİ'

Kursiyerlerden Selma Saltık (46), okuma ve yazmayı az da olsa bildiğini fakat geliştirmek için kurslara katıldığını ifade etti. Saltık, "Yazmaya ve okumaya çalışıyorum. Çocuklarımın bana öğrettiği kadarıyla biliyordum. Çok memnunum kurstan. Çocuklar evlenince evde boş duruyordum. Okuma-yazma seferberliğini çocuklarım duymuş ve gitmemi istedi. Ben de geldim. Çok memnunum" diye konuştu.

'CAHİL KALMAK İSTEMİYORUM'

Suriye'deki iç savaştan kaçarak 5 yıl önce Afyonkarahisar'a gelen Emine Muhammed (20), ilk defa okuma yazma öğrenmek için bir kursa geldiğini söyleyerek şöyle dedi:

"Cahil kalmak istemiyorum. Bana faydası olsun istiyorum. Mesela hastaneye gideceğim, arabaya bineceğim okuyamadığım için binemiyorum. Hastanede adımı soyadımı yazamadığım için bu yaşta utanıyorum. Benden küçük herkes yazıyor. Ama ben yazamıyorum. Yabancı olduğum için yazıp, okuyamıyorum ve çaresiz kaldım. O yüzden buraya geldim. Çok şükür öğrendim."

'KURSLARIMIZ 2 YILDIR DEVAM EDİYOR'

Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Murat Diktaş da okuma-yazma kurslarına ilginin oldukça yüksek olduğunu kaydederek, "Kurslarımız temel okuma-yazma ve ilkokul tamamlama olmak üzere iki kademeden oluşuyor. Birinci kademeyi tamamlayan kursiyerlerimiz dilerlerse ikinci kademeye devam ediyor. İkinci kademede de fen bilgisi, matematik, Türkçe gibi okullarda gördüğümüz dersleri görüyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve eşlerinin başlattığı okuma-yazma seferberliği kapsamında 2 yıldır kurslarımız devam ediyor. Kursumuza ilgi gittikçe artıyor. Her yaş grubuna kurs veriyoruz. Talep gelmesi halinde buraya gelemeyecek özürlü veya yaşlılara evlerinde eğitim veriyoruz" dedi.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AfyonkarahisarKadınlarOkuma Yazma
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