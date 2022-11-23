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AFAD: 74 ARTÇI SARSINTI OLDU

AFAD'dan yapılan açıklamada, Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 4.3 olmak üzere 74 artçı yaşandığı belirtilerek, "Bölgeye 10 bin adet battaniye ile 480 aile tipi, 20 genel maksat çadırı gönderilmiştir. 10 adet mobil baz istasyonu yönlendirilmiştir. Bölgeye 1 mobil koordinasyon TIR'ı ile 1 sosyal çalışma TIR'ı sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

23 Kasım 2022 Çarşamba 09:39
AFAD: 74 ARTÇI SARSINTI OLDU

BAKAN YANIK: 10 PSİKOSOSYAL DESTEK EKİBİ GÖREVLENDİRDİK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da deprem bölgesindeki halka psikolojik destek sağlamak üzere 10 ekip görevlendirildiğini belirtti. Bakan Yanık, Twitter'daki hesabından, "Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin etkilerini azaltmak amacıyla 5 araç 20 meslek elemanından oluşan 10 psikososyal destek ekibi görevlendirdik. Ekiplerimiz KYK yurtları ve toplanma alanlarında vatandaşlarımıza destek verecek" açıklamasında bulundu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AfadDüzceGölyakaDeprem
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