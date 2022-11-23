AFAD: 74 ARTÇI SARSINTI OLDU

BAKAN YANIK: 10 PSİKOSOSYAL DESTEK EKİBİ GÖREVLENDİRDİK
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da deprem bölgesindeki halka psikolojik destek sağlamak üzere 10 ekip görevlendirildiğini belirtti. Bakan Yanık, Twitter'daki hesabından, "Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin etkilerini azaltmak amacıyla 5 araç 20 meslek elemanından oluşan 10 psikososyal destek ekibi görevlendirdik. Ekiplerimiz KYK yurtları ve toplanma alanlarında vatandaşlarımıza destek verecek" açıklamasında bulundu.
DHA