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Adıyaman'da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

Adıyaman'da, kafa kafaya çarpışan 2 otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Adıyaman'da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

Adıyaman'da, kafa kafaya çarpışan 2 otomobildeki 5 kişi yaralandı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:04
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Adıyaman'da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

ADIYAMANKaza, sabah saatlerinde Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Ekici yönetimindeki 02 BB 210 plakalı otomobil ile karşı yönde giden Cengiz Durmuş'un kullandığı 02 AAG 594 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobillerin sürücüleri ile Ekici'nin kullandığı otomobildeki Emircan Ekici, Ramazan Mert Ekici ve Elif Ekici yaralandı.

İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından otomobillerden çıkarılan yaralılar sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası trafiğe kapanan yol araçların çekilmesiyle tekrardan araç trafiğine açıldı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdıyamanKaza
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