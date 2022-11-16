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Adıyaman'da iki mahallede kuduz karantinası

16 Kasım 2022 Çarşamba 15:21
Adıyaman'da iki mahallede kuduz karantinası

ADIYAMAN'da, ölen bir kedide kuduz hastalığı tespit edilince iki mahalle karantinaya alındı. Mahallelerdeki kedi ve köpekler barınaklara götürülürken, sahipli hayvanlar için aşılama çalışması başlatıldı.

Sümerevler Mahallesi'nde bir kedinin hasta olduğunu gören vatandaşlar, durumu Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü'ne bildirdi. Mahalleye giden ekipler tarafından hasta olan kedi karantinaya alındı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne haber verildi. Kedi aynı gece ölünce, hayvandan alınan numune Adana Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderildi. Burada yapılan incelemede, kedide kuduz hastalığı tespit edildi. Bunun üzerine Adıyaman İli Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu tarafından Bahçecik ve Sümerevler mahallelerinde kuduz şüphesiyle karantina uygulanması kararı alındı. İki mahallede koruyucu kuduz aşısı uygulaması ve işaretleme yapılmaya başlanırken, sahipli kedi ve köpeklere ise Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince koruyucu kuduz aşısı uygulaması yapılıyor.

Anne ve babaları kuduz vakasından ötürü uyaran Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, rutin aşılamaların devam ettiğini ve bu olayın ardından hayvanlara aşılamanın hızlandırıldığını aktardı. Kılınç, "İhbar üzerine ekiplerimiz kediden şüpheleniyorlar ve kediyi karantinaya alıyorlar. Bir gece burada kalan hayvan diğer sabah ölünce arkadaşlarımız tarım il müdürlüğüne bildirip kediden alınan numune Adana’ya gönderiliyor ve sonucun pozitif çıkmasının ardından sevindirici olay ise kedinin ısırma, tırmalama yok böyle bir vaka daha olmadı. Hemen kedinin bulunduğu Sümerevler Mahallesi’nde aşılarımıza başladık. Zaten rutin aşılamalarımız devam ediyordu. Özellikle saldırgan hayvanların öncelikle aşılamaları yapıldı. Özellikle vatandaşlarımıza uyarıda bulunmak istiyorum malumunuz Türkiye’de 15 milyona yakın sokak hayvanlarımız var. Dolayısı ile bu vakalar olabilir, kuduz öldürmez, geç kalırsanız öldürür. Bu konuda anne ve babaların çocuklarımız konusunda çok dikkatli olmaları lazım. Bol köpüklü su ile yıkayıp hemen hekim arkadaşlara yönlendirilmesini rica ediyorum" diye konuştu.

DHA

Son Güncelleme: 16.11.2022 15:32
Anahtar Kelimeler:
AdıyamanKuduz Karantinası
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