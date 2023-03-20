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Adıyaman'da arama çalışmaları sırasında kadın cesedine ulaşıldı

Adıyaman'ın Tut ilçesinde selde kaybolan anne ve kızını arama çalışmaları sırasında kadın cesedi bulundu.

20 Mart 2023 Pazartesi 15:22
Adıyaman'da arama çalışmaları sırasında kadın cesedine ulaşıldı

Adıyaman


Kentte 15 Mart'ta şiddetli sağanak sonrası yaşanan selden etkilenen Tut ilçesine bağlı Boyundere köyü yakınlarda, Fatma Tekdal ve 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra'yı arama çalışması sırasında bir kadın cesedine ulaşıldı.
Su ve balçığın bulunduğu yerden çıkarılan cesetle ilgili kimlik belirleme çalışmalarına başlandı.
Bölgede koordinatör olarak görev yapan Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, AA muhabirine, Boyundere köyü yakınlarında bir kadın cesedi bulunduğunu belirterek, "Ailenin (Tekdal ailesi) teşhisinden sonra kimlik bilgileri belirlenecektir. Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor ve aralıksız devam edecek." dedi.
Fatma Tekdal'ın yakınlarının, cesetle ilgili teşhiste bulunduğu ancak kesin kimlik tespitinin yapılabilmesi için DNA örneklerinin Adli Tıp Kurumuna gönderildiği öğrenildi.
Adıyaman'ın Tut ilçesinde 15 Mart'ta şiddetli sağanak sonrası yaşanan selde konteynerin sürüklenmesi sonucu Selma Sarıkaya ve kızı Emine Sarıkaya'nın cansız bedenine ulaşılmış, kaybolan Fatma Tekdal ve 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra'nın bulunması için çalışma başlatılmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AdıyamanYağmurYağışSelAfet
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