Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1486
ALTIN
439.447
DOLAR
7.2828
STERLİN
9.9969
EURO
8.8519
Güneş enerjisi santralinin kurulum sonrası işletme hakkı 10 yıl süreyle kiraya verilecek
Güneş enerjisi santralinin kurulum...
122.271 m² alan 5 yıllığına kiraya verilecek
122.271 m² alan 5...
Sözleşmeli Personel Alınacak
Sözleşmeli Personel Alınacak
20 adet taşınmaz ihale usulü ile kiraya verilecek
20 adet taşınmaz ihale...
Akademik Personel Alınacak
Altınbaş Üniversitesi 23 akademik...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Adıyaman'da 116 köy yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Adıyaman'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 116 köy yolu ulaşıma kapandı.

29 Ocak 2021 Cuma 14:29
12 Okunma
Adıyaman'da 116 köy yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı

ADIYAMAN - Kent merkezi ve ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kent beyaz örtüye bürünürken, trafikte bazı araçlar, yollarda ilerlemekte zorlandı. Polis ekipleri, zincirsiz yola çıkılmasına izin vermedi. Kent merkezi ve ilçelerde kar yağışının ardından belediye ekipleri tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışına en çok sevinen ise çocuklar oldu. Sokaklara çıkan çocuklar, kar topu oynayarak eğlendi.

Kar yağışı nedeniyle merkezde 38, Besni'de 12, Çelikhan'da 20, Gölbaşı'nda 18, Kahta'da 6, Sincik'te 17 ve Tut ilçesinde 5 olmak üzere toplam 116 köy ile 145 mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleri ile yolların açılması için çalışma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yoğun Kar YağışıAdıyamanUlaşım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Özcan Susmaz, Vali Canbolat'ı ziyaret etti
Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Özcan Susmaz, Vali Canbolat'ı ziyaret etti
DOSABSİAD’da 34. Yıl Gururu
DOSABSİAD’da 34. Yıl Gururu
Rektör Kılavuz: Gıdaların analizini yapacak nitelikli personel hazır
Rektör Kılavuz: Gıdaların analizini yapacak nitelikli personel hazır
Edirne'de kar çiftçinin yüzünü güldürdü
Edirne'de kar çiftçinin yüzünü güldürdü
Denizi olmayan Denizli'ye tersane kurdu
Denizi olmayan Denizli'ye tersane kurdu
Polisten kaçan sürücü, 5 kilometrelik kovalamaca sonunda yakalandı
Polisten kaçan sürücü, 5 kilometrelik kovalamaca sonunda yakalandı
İşçi taşıyan minibüs ile TIR çarpıştı: 3 ölü, 9 yaralı
İşçi taşıyan minibüs ile TIR çarpıştı: 3 ölü, 9 yaralı
Domatesin fiyatı, 10 kilometrede 3 kat arttı
Domatesin fiyatı, 10 kilometrede 3 kat arttı
Karadeniz'de hamsi avına 'kota' önerisi 
Karadeniz'de hamsi avına 'kota' önerisi 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma