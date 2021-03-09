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Adana’da şafak vakti uyuşturucu operasyonu

ADANA’da ‘torbacı’ olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti dron destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda, uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

09 Mart 2021 Salı 09:40
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Adana’da şafak vakti uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu ticaretinin deşifresi ve engellemesine yönelik çalışmasını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bazı kişilerin ‘torbacı’ olarak bilinen uyuşturucu satıcılığı yaptığını belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Havadan dron desteğiyle evlere giren ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaUyuşturucuOperasyonPolis
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