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Adana’da DEAŞ’ın 'uyuyan hücrelerine' operasyon: 5 tutuklama

ADANA'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, terör örgütü DEAŞ adına Suriye’de örgütsel eğitim aldığı ve kentte uyuyan hücre olma ihtimallerinin bulunduğu öne sürülen yabancı uyruklu 5 şüpheli, tutuklandı.

26 Eylül 2020 Cumartesi 10:51
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Adana’da DEAŞ’ın 'uyuyan hücrelerine' operasyon: 5 tutuklama

Terör örgütü DEAŞ’ın faaliyetlerini engelleme ve deşifresine yönelik çalışmalarını sürdüren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye’de örgüt adına silahlı faaliyetlerde bulunduğu öne sürülen yabancı uyruklu 6 kişiyi saptadı. Şüphelilerin kentte uyuyan hücreler olabileceğini değerlendiren ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yakalama kararı çıkartmasının ardından 22 Eylül günü şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polisleri, demir kapıları koç başlarıyla kırarak girdikleri evlerde arama yapıp, haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişiyi gözaltına aldı.

ÖRGÜTÜN MAAŞLI BEKÇİSİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin, yaşadıkları bölgelere DEAŞ’ın gelmesinin ardından örgütsel eğitim aldıkları, mal varlıklarının yüzde 10’unu örgüte bağışladıkları öğrenildi. Şüphelilerden Ali Hamdo’nun (25) örgütün araçlarının bulunduğu garajlarda aylık 80 dolar maaşla bekçilik yaptığı, babası Şerif el-Salih’in bir dönem DEAŞ’ın hastanelerinde doktorluk yaptığı öne sürüldü. İbrahim el-Abit’in de (23) örgütten aldığı petrolü, başka bölgelerde sattığı iddia edilirken, Hamza Elvan, Bessam Ali ve Adnan Maharravi’nin de terör örgütünün üyeleri olduğu öğrenildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Hamdo, İbrahim el-Abit, Hamza Elvan, Bessam Ali ve Adnan Maharravi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hakkında gözaltı kararı olan 1 kişiyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaDeaşOperasyonTerörTerörist
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