Adana polisi çadırda yaşayan tarım işçilerine yatak yardımında bulundu

Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, "Sevgiyle Büyüyoruz" projesi kapsamında zor koşullarda yaşamlarını sürdüren ailelere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda merkez Seyhan ilçesi Camuzcu ve Çaputçu mahallelerinde kurdukları çadırlarda kalan 100 tarım işçisi aileyi tespit edildi.

İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatıyla ekipler çadırları ziyaret ederek yanlarında götürdükleri bir tır dolusu yatağı buralarda kalan ailelere dağıttı.

Tarım işçileri de polislerle tırdaki yatakları çıkarıp çadırlarına taşıdı.

Polisler, ziyaret ettikleri çadırlardaki çocuklarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.