Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Tekirdağ'da Çınarlıdere Deresi'nde balık ölümleri
Tekirdağ'da Çınarlıdere Deresi'nde balık ölümleri
İstanbul’un kralı Sörloth
İstanbul’un kralı Sörloth
Almanya'daki gurbetçiler Reynmen'i bekliyor
Almanya'daki gurbetçiler Reynmen'i bekliyor
ÖSYM'den adaylar için fotoğraf güncellemesi kolaylığı
ÖSYM'den adaylar için fotoğraf güncellemesi...
Rahim ağzı kanserine neden olan HPV virüsü için aşı önerisi
Rahim ağzı kanserine neden olan...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Adana merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu

Adana merkezli 4 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti hava destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 40 kişi hakkında yakalama kararının bulunduğu operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına aılndı.

07 Temmuz 2020 Salı 09:35
0 Okunma
Adana merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu

ADANA - İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokakta uyuşturucu sattıkları iddia edilen 40 kişinin adresini belirledi. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından Adana merkezli İstanbul, Bingöl ve Diyarbakır’da 40 adrese eş zamanlı şafak operasyon düzenlendi. Polis helikopterinin da havadan destek verdiği operasyonda Özel Harekat timleri, şüphelilerin evlerinin demir kapılarını koçbaşları ile kırarak girdi. Özel eğitimli narkotik köpeği ile evleri didik didik arayan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Adana’da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, diğer illerde yakalananların ise işlemleri tamamlandıktan sonra kente gönderileceği bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaUyuşturucu Operasyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bursa'da korkutan yangın
Bursa'da korkutan yangın
Bursa'da 14 FETÖ şüphelisi adliyede
Bursa'da 14 FETÖ şüphelisi adliyede
Van Gölü'ndeki tekne faciasında ölü sayısı 11'e çıktı
Van Gölü'ndeki tekne faciasında ölü sayısı 11'e çıktı
Hatalı sollama zincirleme kazaya neden oldu: 1 ölü, 5 yaralı
Hatalı sollama zincirleme kazaya neden oldu: 1 ölü, 5 yaralı
Nişan dönüşü kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Nişan dönüşü kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Bıçaklanan genç hayatını kaybetti
Bıçaklanan genç hayatını kaybetti
İKİ KUZENDEN ACI HABER!
İKİ KUZENDEN ACI HABER!
Domuz avında şüpheli ölüme 2 tutuklama
Domuz avında şüpheli ölüme 2 tutuklama
Temsili Nasreddin Hoca, göle maya çaldı
Temsili Nasreddin Hoca, göle maya çaldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı