Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.934,63
ALTIN
990,47
DOLAR
18,58
STERLİN
21,05
EURO
18,37
Karabük Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
Karabük Üniversitesi öğretim üyesi...
Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim...
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi alıyor
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim...
Çanakkale Belediye Başkanlığına Memur (İtfaiye ve Zabıta) alınacak
Çanakkale Belediye Başkanlığına Memur...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Adana'daki Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda 9 tutuklama

FETÖ/PDY'nin mali yapılanmasına yönelik düzenlenen 'Gazi Turgut Aslan Operasyonu' kapsamında; Adana'da gözaltına alınan 35 şüpheliden 9'u tutuklandı. Şüphelilerin, yurt dışından gönderilen paraları, örgütle irtibatlı ya da daha önce adli işlem görmüş kişilere dağıttığı, örgüt tabanının dağılmaması için çalışma yürüttüğü belirtildi.

22 Ekim 2022 Cumartesi 10:28
Adana'daki Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda 9 tutuklama

FETÖ/PDY'nin güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları ve İstihbarat Başkanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) koordinasyonunda yürütülen 'Gazi Turgut Aslan Operasyonu' kapsamında, Adana'da da çok sayıda adreste arama yapıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan 5'i kadın, 35 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerdeki aramalarda, yüksek miktarda Türk lirası, döviz ve altın ile örgütsel materyal ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin, yurt dışından gönderilen paraları örgütle irtibatlı ya da daha önce adli işlem uygulanmış kişilere dağıttığı, örgüt tabanının dağılmaması için çalışma yürüttüğü öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2'si ev hapsi cezasına çarptırıldı; 5 kişi adli kontrol şartı, 19 kişi ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
FETÖPDYTerörörgütAdanaGazi Turgut Aslan Operasyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mersin'de 59 tabanca, 12 suikast silahı ve 10 otomatik tüfek ele geçirildi
Mersin'de 59 tabanca, 12 suikast silahı ve 10 otomatik tüfek ele geçirildi
Isparta'ya şehit ateşi düştü
Isparta'ya şehit ateşi düştü
Evinde tarihi eserlerle yakalandı
Evinde tarihi eserlerle yakalandı
Amasra’daki maden faciası soruşturmasında 50 kişinin ifadesine başvuruldu
Amasra’daki maden faciası soruşturmasında 50 kişinin ifadesine başvuruldu
Pembe kıyafetli kadınlar, kara kovan bal hasadına başladı
Pembe kıyafetli kadınlar, kara kovan bal hasadına başladı
Mermerciye bırakılan krokinin 200 metre uzağında erkek cesedi bulundu
Mermerciye bırakılan krokinin 200 metre uzağında erkek cesedi bulundu
Yatak odasına uyuşturucu serası kurmuş
Yatak odasına uyuşturucu serası kurmuş
Tarihi konaktaki 250 yıllık su kuyusu gün yüzüne çıkıyor
Tarihi konaktaki 250 yıllık su kuyusu gün yüzüne çıkıyor
MDF yüklü TIR'ın dorsesi alev alev yandı
MDF yüklü TIR'ın dorsesi alev alev yandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول