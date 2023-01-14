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Adana'da tırda 87 kilo 214 gram esrar ele geçirildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir tırda 87 kilo 214 gram esrar ele geçirildi.

14 Ocak 2023 Cumartesi 10:18
Adana'da tırda 87 kilo 214 gram esrar ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla tırla kente uyuşturucu getirileceğini belirledi.
Ekipler, plakasını belirledikleri tırı şehir girişinde takibe aldı.
Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir sokakta tırı durduran sürücü burada 5 kişiyle buluştu.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, sürücü Yaşar E. (52) ile Necati A. (38), Kenan Can U. (21), Düzgün Can G. (21), Agit E. (30) ve Şenol A'yı (30) etkisiz hale getirip araçta arama yaptı.
Ekipler, tırın dorsesinde yaptıkları incelemede, strafor kutularda 87 kilo 214 gram esrar buldu.
Gözaltına alınan 6 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Zanlılardan sürücü Yaşar E, ifadesinde, araçtaki uyuşturucudan bilgisinin olmadığı iddiasını dile getirdi.
Necati A'nın ise uyuşturucunun kendisine ait olduğunu kabul ettiği öne sürüldü.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan, tırda narkotik dedektör köpeğiyle arama yapılması ve dorsedeki kutulardan uyuşturucu paketlerinin çıkması polis kamerasına yansıdı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AdanaSeyhanNarkotikUyuşturucuPolisOperasyon
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