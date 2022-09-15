Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.387,63
ALTIN
987,86
DOLAR
18,27
STERLİN
21,08
EURO
18,29
Hamburg Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Hamburg Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter...
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim...
Türk Akreditasyon Kurumundan Personel alımı
Türk Akreditasyon Kurumundan Personel...
İstanbul Topkapı Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Topkapı Üniversitesi 14...
Orta Doğu Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Orta Doğu Teknik Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Adana'da sosyal konut heyecanı; 6 bin 356 konuta yoğun talep

15 Eylül 2022 Perşembe 13:32
Adana'da sosyal konut heyecanı; 6 bin 356 konuta yoğun talep

ADANA - Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) 6 bin 356 sosyal konutun inşa edileceği Adana’da başvuru yapmak isteyenler, kamu bankaları önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, çevre illere oranla kentteki rakamın yüksek olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi’ olarak tanıttığı çalışma, Adanalıları da heyecanlandırdı. DAİMFED Başkanı Mustafa Karslıoğlu, merkez Seyhan-Yüreğir ve Çukurova ilçelerine 4 bin 100, Sarıçam’a 800, Yumurtalık'a 300, İmamoğlu ve Kozan’a 500’er, Tufanbeyli’ye ise 156 konut inşa edileceğini kaydetti.

Adana’nın, proje kapsamında, Türkiye genelinde ilk 7’de olduğunu kaydeden Mustafa Karslıoğlu, “Bütün dünyada sosyal yardımlaşma, sosyal konut ölmüş durumdayken, Cumhurbaşkanı'mızın açıklaması, yüreğimize su serpti. Çevre illerimizde Kahramanmaraş’ta 2 bin 600, Mersin’de 3 bin 300, Osmaniye’de 1600, Hatay’da ise 4 bin 500 sosyal konut yapılacak. Adana’mız, çevre illerimize oranla ön planda tutulmuş” diye konuştu. 

Proje sayesinde daha önceden tapusu olmayanların ev sahibi olabileceğini aktaran Karslıoğlu, rekabet ortamı da gelişeceği için emlak sektöründeki fiyatların aşağı çekilebileceğini söyledi. 

Banka önünde sıra bekleyen Dudu Caymaz (65) ise daha önce çok kez TOKİ’ye başvuru yaptığını ancak kura çekimlerinde kendisine daire çıkmadığını belirterek, “Heyecanla bekliyoruz” dedi.

Şeyma Yeşil (20) de proje kapsamında konutların yüzde 20’sinin gençlere ayrılmasından mutlu olduğunu söyledi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sosyal KonutAdana
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir'de makilikte çıkan yangın ormana da sıçradı
İzmir'de makilikte çıkan yangın ormana da sıçradı
6 milyon TL'lik kaçak elektronik cihazlar ele geçirildi
6 milyon TL'lik kaçak elektronik cihazlar ele geçirildi
Artvin'de yangın felaketinin yaşandığı köy, yeniden inşa edildi
Artvin'de yangın felaketinin yaşandığı köy, yeniden inşa edildi
Mersin'de terör operasyonu: 10 gözaltı kararı
Mersin'de terör operasyonu: 10 gözaltı kararı
Tekirdağ’da yatak fabrikasında yangın
Tekirdağ’da yatak fabrikasında yangın
Tefecinin evinden 5,3 milyon liralık senet çıktı
Tefecinin evinden 5,3 milyon liralık senet çıktı
Şırnak'ta 15 günlük gösteri ve yürüyüş yasağı
Şırnak'ta 15 günlük gösteri ve yürüyüş yasağı
Ankara'da maden ocağında iş kazası: 1 ölü
Ankara'da maden ocağında iş kazası: 1 ölü
MİT operasyonuyla yakalanan 2 PKK'lı Türkiye'ye getirildi
MİT operasyonuyla yakalanan 2 PKK'lı Türkiye'ye getirildi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول