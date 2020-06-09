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Adana'da 'şafak operasyonu'

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda haklarında gözaltı kararı çıkartılan 40 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Şafak vakti hava destekli yapılan operasyonda çok sayıda şüpheli yakalanırken, uyuşturucu da ele geçirildi.

09 Haziran 2020 Salı 08:43
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Adana'da 'şafak operasyonu'

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretine yönelik mücadele kapsamında kent merkezinde sokak satıcılığı (torbacılık) yaptığı öne sürülen 40 kişiyi tespit etti. Teknik ve fiziki çalışmaların ardından şüphelilerin oturdukları adresler belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 40 şüpheli için yakalama kararını çıkartmasının ardından sabahın ilk saatlerinde, 450 dolayında polisin katıldığı operasyon düzenledi. Emniyet Müdürlüğü'nün diğer birimlerinin de destek verdiği operasyona, özel eğitimli narkotik köpeği de katıldı. Şüphelilerin oturduğu bölge polis tarafından abluka altına alınırken, operasyona, helikopter ve drone ile hava desteği de sağlandı.  

DEMİR KAPILAR KOÇ BAŞLARIYLA KIRILDI, ÖZEL HAREKAT İÇERİYE GİRDİ

Şüphelilerin oturduğu ve direnişin yaşanabileceği evlerin demir kapıları, özel harekat polisleri tarafından koç başlarıyla kırılarak girildi. Özel eğitimli narkotik köpeği ile didik didik aranan evlerde çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaUyuşturucuOperasyonNarkotikPolisEmniyetJandarma
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