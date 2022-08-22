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Adana'da polislere silahlı saldırı: 3 yaralı

ADANA'da bir şüpheliyi gözaltına almak isteyen sivil polis ekibine av tüfeğiyle ateş açıldı. Gözaltına alınmak istenen şüphelinin yakanı olduğu belirlenen T.G. isimli saldırganın tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği 3 polis, hafif şekilde yaralandı. Olayın ardından bölgeyi ablukaya alan polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

22 Ağustos 2022 Pazartesi 10:20
Adana'da polislere silahlı saldırı: 3 yaralı

Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli sivil polis ekibi, Narlıca Mahallesi'nde bir şüpheliyi gözaltına almak istedi. Şüphelinin yakınları polise direnince arbede çıktı. Arbede sırasında şüphelinin yakını olduğu öğrenilen T.G., av tüfeğiyle polislere peş peşe ateş açtı. 2 şüpheli olay yerinden kaçarken, 3 polis, vücutlarına isabet eden saçmalarla hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı polisler, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Özel harekat ve TEM ekipleri, zırhlı araçlarla bölgeyi ablukaya alırken, saldırıyı gerçekleştiren T.G.'nin, kaçarken silahı M.K. isimli kişinin evine bıraktığı saptandı. M.K.'nın evine baskın yapan polis, olayda kullanıldığı değerlendiren av tüfeğini ele geçirdi. Gözaltına alınan M.K., polis merkezine götürüldü. 

Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için araştırmalarını sürdürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaSeyhanSilahSaldırıPolisşüpheli
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