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Adana'da PKK operasyonu: 5 gözaltı kararı

ADANA'da terör örgütü PKK adına Suriye'de faaliyet gösterip, yasa dışı yoldan ülkeye giriş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu 5 kişinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi.

15 Kasım 2022 Salı 06:45
Adana'da PKK operasyonu: 5 gözaltı kararı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın eylem ve yapılanma faaliyetlerini deşifre etme çalışmaları kapsamında daha önce Suriye'de örgüt saflarında görev alıp, sonrasında yasa dışı yollarla ülkeye girerek Adana'da ikamet eden yabancı uyruklu 5 kişiyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından TEM ekipleri, şüphelilerin evlerine şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Evlerin demir kapılarını koçbaşı ile kırarak giren ekipler, şüphelileri gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adana'da terör örgütü PKK adına Suriye'de faaliyet gösterip, yasa dışı yoldan ülkeye girdiği tespit edilen yabancı uyruklu 5 kişiden 4'ü, şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. 

DHA

Son Güncelleme: 15.11.2022 09:10
Anahtar Kelimeler:
Adana Emniyet MüdürlüğüTEMTerörTeröristOperasyonPKK
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