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Adana'da hırsızlık olaylarına karışanlara yönelik şafak operasyonu

Adana'da hırsızlık olaylarına karıştıkları öne sürülen 50 şüphelinin yakalanması için 500 polis ile şafak vakti operasyon düzenlendi.

01 Ekim 2021 Cuma 08:38
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Adana'da hırsızlık olaylarına karışanlara yönelik şafak operasyonu

perasyon sonucu çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalar sonucu çalıntı olduğu değerlendirilen birçok eşyaya el konuldu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte hırsızlık olaylarına karıştığı öne sürülen 50 kişiyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından 50 adrese şafak operasyonu düzenlendi.

500 polisin katıldığı operasyonda evlere eş zamanlı baskın ekipler, haklarında yakalama kararı bulanan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda ise çalıntı olduğu değerlendirilen birçok eşyaya el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaHırsızHırsızlıkPolisOperasyon
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