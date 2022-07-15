Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 25
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.382,44
ALTIN
958,90
DOLAR
17,48
STERLİN
20,71
EURO
17,53
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim üyesi alacak
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu...
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Personel Alacak
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı...
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi...
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Adana'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

ADANA'nın Karaisalı ilçesi Kızıldağ Yaylası yolunda, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 sürücü yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

15 Temmuz 2022 Cuma 09:06
Adana'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Kızıldağ Yaylası yolunda meydana geldi. Mehmet Akif Öveç yönetimindeki hafif ticari araç ile Mehmet Coşkun'un kullandığı kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücüler Öveç ve Coşkun'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada her iki araçta yaralanan 5 kişi ise sağlık ekiplerince Karaisalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücülerin cansız bedenleri, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. 

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. 

DHA

Son Güncelleme: 15.07.2022 09:09
Anahtar Kelimeler:
KaraisalıAdanaKızıldağ YaylasıKazaTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kapadokya’da balonlar, Türk bayrakları ve Ömer Halisdemir posteriyle havalandı
Kapadokya’da balonlar, Türk bayrakları ve Ömer Halisdemir posteriyle havalandı
İzmit'te demir çelik fabrikasında yangın
İzmit'te demir çelik fabrikasında yangın
Ödünç aldıkları araçla çocuk parkına uçtular: 1 ölü, 1 yaralı
Ödünç aldıkları araçla çocuk parkına uçtular: 1 ölü, 1 yaralı
Traktör devrildi: 2 ölü, 2 yaralı 
Traktör devrildi: 2 ölü, 2 yaralı 
'Bir Hasan değil bin Hasan feda olsun bu devlete'
'Bir Hasan değil bin Hasan feda olsun bu devlete'
Çeşme'de yangınlar kısmen kontrol altında
Çeşme'de yangınlar kısmen kontrol altında
Eğitimci Arıkan ve şoförünün öldürülmesinde 1 şüpheli gözaltına alındı
Eğitimci Arıkan ve şoförünün öldürülmesinde 1 şüpheli gözaltına alındı
Bergama'da makilik yangını
Bergama'da makilik yangını
Datça’daki orman yangınında 2’nci gün
Datça’daki orman yangınında 2’nci gün

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول