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Adana'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı kararı

ADANA'da terör örgütü DEAŞ saflarında silahlı görevlerde bulunduğu belirlenen yabancı uyruklu 7 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi.

11 Ekim 2022 Salı 10:35
Adana'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı kararı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ele geçirilen dokümanlarda Irak ve Suriye'de terör örgütü DEAŞ saflarında silahlı görev alıp, kaçak yollarla yurda giriş yapan yabancı uyruklu 7 şüpheliyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından TEM ekipleri, özel harekat timlerinin de katılımıyla şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaTerörörgütDeaşOperasyon
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