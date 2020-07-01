Adana'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

DEAŞ terör örgütüne yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce Irak ve Suriye'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği öne sürülen yabancı uyruklu 5 kişinin Adana'da yaşadığını tespit etti. Savcılığın, şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından 5 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat polislerinin, demir kapılarını koç başlarıyla kırarak girdiği adreslerde arama yapan ekipler, yabancı uyruklu 3 kişiyi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada bir av tüfeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.