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Adana'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

01 Temmuz 2020 Çarşamba 09:39
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Adana'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

DEAŞ terör örgütüne yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce Irak ve Suriye'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği öne sürülen yabancı uyruklu 5 kişinin Adana'da yaşadığını tespit etti. Savcılığın, şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından 5 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat polislerinin, demir kapılarını koç başlarıyla kırarak girdiği adreslerde arama yapan ekipler, yabancı uyruklu 3 kişiyi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada bir av tüfeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaDeaşOperasyon
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