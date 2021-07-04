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Adana'da aşırı sıcak meyve ve sebzeleri yaktı

Adana’da aşırı sıcak nedeniyle kentte yetişen özellikle karpuz, kavun, şeftali ve domateste yanıklar oluştu. 

04 Temmuz 2021 Pazar 15:51
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Adana'da aşırı sıcak meyve ve sebzeleri yaktı

ADANA, (DHA)

Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, "Özellikle karpuzu önce poyraz vurdu ardından güneş yaktı. Güneş yanığı olan meyve ve sebzeler çabuk bozulup çöpe gidiyor. Tarım arazilerinde güneş yanığı nedeniyle önemli zararlar oluştu. Bu nedenle ürün azalınca fiyatları da yükseldi" dedi.

Kentte özellikle Haziran ayından bu yana aşırı sıcak hava hakim olurken, termometreler 40 derecenin üstüne çıktı. Sıcaktan sadece insanların etkilenmediğini belirten Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, aşırı güneş ışığına maruz kalan bazı meyve ve sebzelerde yanıklar olduğunu kaydetti. Özellikle karpuz, şeftali, kavun ve domatesin sıcaktan zarar gördüğünü anlatan Batman, üreticinin mağdur olduğunu söyledi.

‘GÜNEŞ YANIĞI KARPUZU SARARTTI’

Hava sıcaklığının Haziran’ın sonuna doğru aniden arttığını ve etkisini günlerdir sürdürdüğünü dile getiren Batman, bir süre daha aynı durumun yaşanacağını beklediklerini kaydetti. Meyve ve sebzenin güneşten nasibini aldığını vurgulayan Batman, “Örneğin karpuz tam iyi olacak derken poyraz vurdu. Sonra güneş geldi. Yanmaya başladı. Güneşten sarardığı için fiyat kırıldı. Çünkü yanan karpuzun 2 gün içinde tüketilmesi gerekir aksi takdirde çöpe gider. Şeftali de güneşten dolayı zarar gören meyvelerden fiyatı arttı. Çünkü yanan şeftali direkt çöpe gidiyor. Ayrıca kavun ve domates de en çok zarar gören ürünler arasında. Pandemi, piyasa derken bu sefer de iklim şartları üreticiyi mağdur etti” dedi.

SEMT PAZARLARI PİYASAYA NEFES ALDIRIR

Koronavirüs tedbirleri kapsamında belirli günlerde açılan semt pazarlarının 1 Temmuz sonrası haftanın 7 günü açık olmasının üreticiyi sevindirdiğini söyleyen Batman, yaşanan sıkıntılara rağmen bu durumun piyasaya nefes aldıracağını kaydetti.  Kentteki semt pazarı esnafı  da tezgahlarındaki birçok meyve ve sebzede güneş yanığı olduğunu söyledi.

DHA

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AdanaSıcakMeyveSebzeüreticiönce Vatan
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