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Adana'da 250 ton kebap mezesi çöpe gidiyor

ADANA’nın simgesi kebabın, yıllardır restoranlarda 10’a yakın salata ve mezeyle servis edilmesi, ‘gıda israfı’ tartışmalarına yol açıyor. Lokantacılar ve Kebapçılar Odası Başkanı Şefik Arslan, "3 bine yakın esnafımız, aylık ortalama 500 ton salata, meze servis ediyor; 250 tonu israf oluyor. Serviste mevsim soğan ve ezme salatası yeterli. Mantarın, kaşarlı humusun, patlıcanın kebabın yanında ne işi var? Bunlar geri dönüşü olmayan ürünler. Üzülüyoruz çünkü çok israf var” dedi.

11 Ekim 2022 Salı 10:46
Adana'da 250 ton kebap mezesi çöpe gidiyor

Adana’da restoranlarda kebabın yanında servis edilen 10’a yakın meze ve salatanın çoğunun israf olması, '9-16 Ekim Beslenme ve Gıda İsrafını Önleme Haftası’ dolayısıyla yeniden gündeme geldi. Kentin en ünlü yemeği olan, coğrafi işaretli ‘Adana kebabı’, uzun yılardır neredeyse tüm restoranlarda mevsim, soğan, ezme, kaşık ve tablacı salatasının yanı sıra kaşarlı mantar, cacık, humus, pişmiş soğan, biber, domates, fındık lahmacun, fındık pide, çiğ köfte gibi ürün ve mezelerle servis ediliyor. Kebapçıların genel anlamda bu durumdan memnun olmadığını söyleyen Adana Lokantacılar ve Kebapçılar Odası Başkanı Şefik Arslan, yemek kültürüne yer etmiş bu alışkanlığın bırakılması gerektiğini söyledi.

‘YARISI ÇÖPE GİDİYOR’

Özellikle son yıllarda Adana kebabı yanında servis edilen salata ve mezelerin çok abratılmaya başlandığını anlatan Oda Başkanı Arslan, “Kebabın yanında gelen şeylerin bazıları kendi başına bir öğün. Haliyle masaya gelenlerin tamamı tüketilmiyor. El değen salata, meze bir daha değerlendirilemediği için yarısı çöpe gidiyor. Bir tek Adana’da bu servis şekli var. Başka memlekette hatta dünyada yok. Bu sektörde 3 bine yakın esnafımız var. Aylık ortalama 500 ton salata, meze servis ediliyor. Bunun 250 tonu israf oluyor. Serviste mevsim, soğan ve ezme salatası yeterli. Mantarın, kaşarlı humusun, patlıcanın kebabın yanında ne işi var? Bunlar geri dönüşü olmayan ürünler. Üzülüyoruz çünkü çok israf var” dedi.

‘MEZEYLE SALATAYLA GÖZ BOYAMAYA GEREK YOK’

Kebapçı Yaşar Aydın ise geçmişte bu kadar çok salata ve meze servis etme alışkanlığının olmadığını, sadece soğan ve tablacı salatasıyla kebap servis ettiklerini söyledi. Şimdi ise bunun değiştiğini vurgulayan Aydın, “İnsanlar masaya gelen salata ve mezeleri bitiremiyor. 'İsraf olmasın' diye miktarı azalttığımızda müşteri ‘Salata niye az?’ diye tepki gösteriyor. Masada çeşitliliği görmek istiyor. Bu durum maliyeti de arttırıyor. Bu israf olmasa kebabın fiyatı da düşer. Kebabın yanında makarna, mantar, humus, fındık lahmacun gibi ürünler veriyorlar. Bu doğru değil. Mezeyle salatayla göz boyamaya gerek yok. Önemli olan etin tadıdır. Kebapçı arkadaşlarla birlik olup israfı önlememiz lazım. Biz kalan ürünleri sokak hayvanlarına göndersek de bir kısmı israf oluyor” diye konuştu. 

Malatya’dan Adana’ya gelen ve soluğu kebapçıda aldığını kaydeden Birsel Zeren ise masadaki salata ve mezeleri görünce şaşırdığını dile getirip, “Bence porsiyonlar azaltılmalı. Göz doyurmak yerine mide doyurulması yeterli, diye düşünüyorum” dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaKebapMalzemeCop
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