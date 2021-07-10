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ACI HABER GÜRCİSTAN'DAN GELDİ

Rize’nin Çayeli ilçesinde girdiği denizde 6 gün önce kaybolan Hasan Furuncu'nun (55), 181 kilometre uzaklıktaki Gürcistan'ın Poti şehrinde, sahil kıyısında cansız bedeni bulundu.

10 Temmuz 2021 Cumartesi 18:33
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ACI HABER GÜRCİSTAN'DAN GELDİ

Gürcistan ve Türkiye'deki görevliler arasında yapılan görüşmelerle üzerindeki kolyeden teşhis edilen Furuncu'nun cansız bedeni, işlemlerin ardından ailesine teslim edilecek. Kıyıda çalışmaları izleyen Furuncu’nun oğlu Selçuk Furuncu, “İnşallah Karadeniz, babamı bize geri verir” demişti.

Çayeli ilçesi Kanlıdere mevkisinde, pazartesi günü serinlemek için denize giren Hasan Furuncu, akıntıya kapıldı. Dalgalarla bir süre mücadele eden Furuncu, gözden kayboldu. Furuncu’nun dalgalarla mücadele ettiği anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İhbarla bölgeye gelen AFAD, Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri, Furuncu için arama çalışması başlattı. Furuncu'dan ize henüz rastlamayan ekipler, 6'ncı günde de arama çalışmalarını sürdürdü. Sahil Güvenlik ekipleri denizde, AFAD ekipleri de kıyıda tarama yaptı. Kıyıda bekleyen Furuncu'nun yakınları ise ekiplerden gelecek haberi bekliyor.

'İNŞALLAH KARADENİZ, BABAMI BİZE GERİ VERİR'

Kıyıda çalışmaları izleyen Hasan Furuncu'nun oğlu Selçuk Furuncu ise "Bir mucize olsa ve babam sağ çıksa ama şu anda bedenine ulaşmaktan başka bir şey düşünemiyoruz. Babam durgun suda bile denize girmek istemezdi. O gün ne oldu, ne yaşandı, o dalgaların arasına nasıl girdi; bilmiyoruz. Koşa koşa denize girmiş, yanındakiler uyarmış ama o suya atlamış.


Dalgaların arasında baygınlık geçirdiğini düşünüyoruz çünkü görüntüde sadece ‘İmdat’ diye bağırıyor ve hiçbir çabalama görmüyoruz. Ekipler ona ulaşabilmek için her türlü çalışmayı yapıyor ama henüz bir sonuç yok. Bulunana kadar burada beklemeye devam edeceğiz. İnşallah Karadeniz, babamı bize geri verir” diye konuştu. 

GÜRCİSTAN KIYISINDA CESEDİ BULUNDU

Rize’nin Çayeli ilçesinde girdiği denizde 6 gün önce kaybolan Hasan Furuncu'nun (55), 181 kilometre uzaklıktaki Gürcistan'ın Poti şehrinde, sahil kıyısında cansız bedeni bulundu. Gürcistan ve Türkiye'deki görevliler arasında yapılan görüşmelerle üzerindeki kolyeden teşhis edilen Furuncu'nun cansız bedeni, işlemlerin ardından ailesine teslim edilecek. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
RizeçayeliHasan FuruncuDenizGürcistanBoğulma
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