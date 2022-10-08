ABD'li ve Yeni Zelandalı turistler, 'Nuh’un Gemisi’nde halay çekti

Doğu Anadolu Bölgesi'nin haritasını çizmek için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait uçakla bölgede uçuş yapan harita mühendisi yüzbaşı İlhan Durupınar'ın 11 Eylül 1959'da Doğubayazıt ilçesine bağlı Telçeker ve Üzengili köyleri arasındaki arazide keşfettiği, 'Nuh'un Gemisi'ne ait olduğu iddia edilen kalıntılar, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Her yıl çok sayıda ziyaretçinin gezdiği bölgeye gelenlere yardımcı olunması amacıyla tesis açıldı. ABD'li araştırmacı Andrew Jones, turizmci Zafer Önay, Üzengeli köyü muhtarlığının çabalarıyla açılışı yapılan tesiste, yerli ve yabancı turistlere, bölgede yürütülen çalışmalar anlatılacak ve alanda toplanan fosiller sergilenecek.

'TURİSTLERİN İLGİSİ BÜYÜK'

'Nuh'un Gemisi'ne ait olduğu ileri sürülen kalıntıların bulunduğu alanda yaptırılan tesisin açılışına ABD ve Yeni Zelanda'dan gelen 30 turist de katıldı. Kalıntıyı gezen turistler, daha sonra çalan müzikle halay çekip, oyunlar oynadı. Yöresel kıyafetler de giyen turistlere eşlik eden Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar, misafirlerin Doğubayazıt ve bölge kültürüne ilgi gösterdiğini söyleyerek, "Bu tarz etkinliklerin özellikle turizm ve dini turizm adına çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Burada dikkatimizi çeken bir durum var. Gerçekten yabancı turistlerin buraya çok büyük bir ilgisi var. Kendileriyle yaptığımız sohbetlerde Doğubayazıt ve bölgenin kültürel değerlerine çok önem verdiklerini söylüyorlar. Onlara göre Hazreti Havva ve Hazreti Adem'den sonra insanlığın ikinci doğuşu ve bugün var olan bütün ırkların kökeni burada başlamış. Bugün gelen turistlerle birlikte halay çekip, güzel vakit geçirdik. İnşallah buraya akın akın turist gelir" diye konuştu.

'İNSANLIĞIN YENİDEN OLUŞUNU TEMSİL EDİYOR'

ABD'li Dewayne Sherman, Ağrı Dağı ve 'Nuh'un Gemisi'nin izinin kendileri için kutsal olduğunu belirterek, "Burayı çok beğendim. Çok güzel insanları olan çok güzel bir bölge. Burası insanlığın yeniden oluşunu temsil ediyor. Biz bunu biliyoruz. Bunu kutsal kitaptan okuduk. Bu sebeple buraya geldik. Bölgeyi bu yüzden ziyaret ediyoruz" dedi.

Erik Braynson ise bölgeyi ziyaretleri sırasında davul zurna eşliğinde halay çekmekten mutluluk duyduklarını söyleyip, "Buraya kalbimden, Allah'ın bize göstermiş olduğu Hz. Nuh'un gemisini görmek için geldim. Kalpten ve severek geldim buraya. İkinci kez Müslüman bir ülkeye geldim. Her iki seferde de buradaki kültürün ne kadar güzel olduğunu ve insanları ne kadar kucakladığını gördüm. Çok mutlu olduk. Ülkeme dönünce Müslüman ülkelerdeki insanların sanıldığı gibi olmadığını anlatacağım" diye konuştu.

Bölgeyi hem kutsal olduğu için hem de farklı kültürlerle tanışmak amacıyla ziyaret ettiğini belirten Christian Schroeder ise "Daha önce 'Benim yaşantımdan ayrı bir yaşantı nasıl olur' diye hep düşünürdüm. O sebeple buradaki kültürü öğrenmek ve dini yerleri ziyaret etmek amacıyla buraya geldik. Allah'a daha yakın olmak için bu kutsal yerleri ziyaret ettik. Bir başka kültürün içerisinde olmak, onların nasıl yaşadıklarını görmek ve onların arasında yaşamak beni çok heyecanlandırdı. Çok mutlu oldum burada olmaktan" dedi.