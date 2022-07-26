Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 31
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.542,15
ALTIN
986,43
DOLAR
17,86
STERLİN
21,53
EURO
18,14
İstanbul Kültür Üniversitesi Araştırma görevlisi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Araştırma...
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim...
TEİAŞ 53 Elektrik Teknisyeni alacak
TEİAŞ 53 Elektrik Teknisyeni...
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 31 Öğretim Üyesi alacak
Burdur Mehmet Akif Ersoy...
DSİ Taşra Teşkilatı Sürekli İşçi (Bekçi) alacak
DSİ Taşra Teşkilatı Sürekli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

ABB'den, Ankapark işletmecisine 'hileli iflas' suç duyurusu

ANKARA Büyükşehir Belediyesi, Ankapark ihalesini alan işletmeci şirket hakkında 'hileli iflas' gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

26 Temmuz 2022 Salı 15:51
ABB'den, Ankapark işletmecisine 'hileli iflas' suç duyurusu

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ankapark ihalesini alan işletmeci hakkında 'hileli iflas' sebebiyle suç duyurusunda bulunulmuştur. Ankapark'ın ABB'ye teslim edilmesine kadar geçen süreçte çürümesine göz yuman ve kamu zararına sebebiyet veren tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Şeffaf belediyecilik anlayışımız gereği tüm süreci kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, atıl durumda bulunan Ankapark'ı devralmak için açtığı tahliye davasında Ankara 6'ncı Sulh Hukuk Mahkemesi, Ankapark'ın tahliyesine ve işletmenin belediyeye devredilmesine karar vermişti. Tahliye kararının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankapark'ın nasıl kullanılacağı ile ilgili anket başlatılmıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ankara Büyükşehir BelediyesiAnkaparkMansur YavaşMelih Gökçek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Soyer: İzmir sahipsiz değil
Başkan Soyer: İzmir sahipsiz değil
Şehit Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan son yolculuğuna uğurlandı
İçişleri: Diyarbakır'da 'Eren Abluka- 25' operasyonu başlatıldı
İçişleri: Diyarbakır'da 'Eren Abluka- 25' operasyonu başlatıldı
Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
Şehit Uzman Çavuş Remzi Nişan için Yüksekova'da tören düzenlendi
Şehit Uzman Çavuş Remzi Nişan için Yüksekova'da tören düzenlendi
Söke'de orman yangını kontrol altında 
Söke'de orman yangını kontrol altında 
İzmir merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: 35 gözaltı kararı
İzmir merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: 35 gözaltı kararı
Bakan Soylu, şehit korucuların taziyelerine katıldı
Bakan Soylu, şehit korucuların taziyelerine katıldı
Tartıştığı kız arkadaşına sokak ortasında kurşun yağdırdı 
Tartıştığı kız arkadaşına sokak ortasında kurşun yağdırdı 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول