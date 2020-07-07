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81 ilde 'koronavirüs tedbirleri denetimi' yapılacak

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 'Covid- 19 Tedbirleri Denetimi' genelgesi göndererek, yarın toplu ulaşım araçları, park, bahçe, meydan, cadde ve sokaklarda denetim yapılmasını istedi.

07 Temmuz 2020 Salı 14:29
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81 ilde 'koronavirüs tedbirleri denetimi' yapılacak

ANKARA - Bakanlık tarafından gönderilen genelgede, kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet-alan-iş kolu için alınması gereken önlemlerin ayrı ayrı belirlenerek, bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesinin sağlandığı belirtildi. Kontrollü sosyal hayat döneminde Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenerek yayımlanan rehberlerde yer alan kurallara ve alınması gereken önlemlere ilişkin sorumlulukların yerine getirilip getirilmediğinin düzenli olarak denetlenmesi amacıyla 81 il valiliğinin talimatlandırıldığı bildirildi.

ALINAN ÖNLEMLER KONTROL EDİLECEK

Daha önce genelgelerle her bir iş yeri-faaliyet alanı için alınması gereken önlemlerin belirlendiği hatırlatılarak, yarın valiler yönetim ve koordinasyonunda tüm illerde 'Covid- 19 Tedbirleri Denetimi' yapılacağı kaydedildi. Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce başta şehir içi ya da şehirlerarası toplu ulaşım araçları olmak üzere vatandaşların toplu olarak bulunduğu-bulunabileceği halka açık park, bahçe, meydan, cadde, sokak ve benzeri yerlerde maske, fiziki mesafe ve bu alanlar için belirlenmiş diğer kuralların denetimine yönelik gerekli planlama ve hazırlıklar yapılacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri Bakanlığı81 Il ValiliğiTedbirDenetim
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