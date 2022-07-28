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8 kilo uyuşturucu ile yakalanan 5 İranlı tutuklandı

ERZURUM'da durdurulan İran plakalı yolcu otobüsünde narkotik köpeği 'Eris' ile yapılan aramada; 8 kilogram metamfetamin ile 4 kilogram safran ele geçirildi. Gözaltına alınan İran uyruklu 5 şüpheli, tutuklandı.

28 Temmuz 2022 Perşembe 16:46
8 kilo uyuşturucu ile yakalanan 5 İranlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzurum-Erzincan kara yolunda İran plakalı yolcu otobüsünü durdurdu. Narkotik köpeği 'Eris', bagaj bölümündeki naylon rulolara tepki verince bu bölgede yapılan aramada; 78 ayrı parça halinde toplam 8 kilo 50 gram metamfetamin ile gümrük kaçağı 4 kilogram safran ele geçirildi. Uyuşturucu ile safrana el koyan ekipler, İran uyruklu Akbar J., Shapour Eıvazpour S., Afshın Z., Ali E. ve Khalıl M.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanıp, adliyeye sevk edilen 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ErzurumUyuşturucuNarkotikPolisOperasyonİran
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