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8 katlı binaya 'koronavirüs' karantinası

KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında 8 katlı bina karantina altına alınarak, dış kapısı mühürlendi.

08 Nisan 2020 Çarşamba 08:24
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8 katlı binaya 'koronavirüs' karantinası

Kocasinan ilçesi Sancaktepe Mahallesi 4356'ncı Sokakta bulunan Karepark Apartmanı, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. 8 kat, 32 daireden oluşan binaya gelen polis ekipleri, apartmanın dış kapısını mühürledi. Binaya giriş ve çıkışlar da durduruldu. Binada oturan kişilerin 14 gün karantina altında tutulacağı öğrenildi. Apartmanın da Kocasinan Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildiği bildirildi. Binada oturanların yiyecek ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı kaydedildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KayseriBinaKarantinaSalgınHastalıkKoronavirüs
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