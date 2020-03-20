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'8 ay yetecek un ve buğdayımız var'

ORTA Anadolu Un Sanayicileri Derneği Başkanı Selçuk Aydınalp, koronavirüs salgınıyla birlikte vatandaşın, un ve makarna alışverişine yöneldiğini belirterek, ''Buğday hasadına yaklaşık 4 ay süre var. Ülkemize buğday girişi olmasa dahi 7- 8 ay yetecek kadar buğday ve un stoğumuz var. O nedenle halkın paniğe kapılmasına gerek yok'' dedi.

20 Mart 2020 Cuma 09:35
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'8 ay yetecek un ve buğdayımız var'

Dünyayı etkisi altına alan ve 9 binin üzerinde kişinin ölümüne yol açan koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesinin ardından vatandaşlar yapılan uyarılar doğrultusunda, gerekmedikçe evlerinden çıkmamaya başladı. Bunun üzerinde evlerinde vakit geçiren vatandaşlar yoğun olarak gıda alışverişi yapmaya başladı. Marketlerde de en fazla alınan ürünlerden biri un ve makarna oldu. Tüketimin yoğun olması nedeniyle rafların hızlı boşalması, vatandaşı endişelendirdi.

'250 MİLYON NÜFUSU BESLEYECEK KAPASİTEMİZ MEVCUT'

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya'daki yaklaşık 100 imalathanede üretilen unun yüzde 80'inden fazlası yurt genelinde satılıyor, bir kısmı da ihraç ediliyor.

Orta Anadolu Un Sanayicileri Derneği Başkanı Selçuk Aydınalp, koronavirüs nedeniyle un ve makarna alışverişi yoğun olmasına rağmen, geçen ay veya bir önceki aya göre siparişlerde bir artış olmadığını belirtti. Halk tarafından 5 veya 10 kiloluk un paketleri talep edildiğini kaydeden Aydınalp, şöyle konuştu:

"Paniğe gerek yok. Bizim 250 milyon nüfusu besleyecek şekilde kapasitelerimiz mevcut. Devletimiz zaten gerekli tüm önemleri alıyor. Fiyatlarımızda da değişiklik yok. Üstelik fiyatları düşürmek için bölgesel olarak kampanyalar düzenleniyor. Sadece 5 kilo ve 10 kiloluk unlarda talep artışları var. Onun dışında endüstriyel ve fırın tüketiminde en küçük talep artışı yok. Sakin olmak gerekiyor."

DÜNYA UN TİCARETİNİN YÜZDE 30'U TÜRKİYE'DEN

Aydınalp, dünya un ticaretinin yüzde 30'unun Türkiye'den karşılandığını ifade ederek, ''Biz Türkiye olarak un ve buğday da dünya ticaretinin yüzde 30'una sahibiz. O yüzden stok ve üretimde problem yok'' dedi.  

Aydınalp, un ve buğday ithalat ve ihracatının yasak olmayan ülkelerle kontrollü olarak yapılmaya devam ettiğini kaydetti. Aydınalp, ''Normal dönemde evine 1 kilo un alan kişi, şu an 25 kilo alıyor. 25 kiloyu 6 ayda tüketemeyecek, belki de israf olacak. O nedenle de biz üreticilerin, bunu göz önüne alarak üretim yapmamız gerekecek'' diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN KENDİNE YETECEK UNU VAR'

Türkiye'nin kendine yetecek unu bulunduğunu söyleyen Aydınalp, ''Türkiye'nin kendine yetecek unu ve unun ham maddesi olan buğdayı var. Buğday hasadına yaklaşık 4 ay bir süre var. Ülkemize hiçbir yerden buğday girişi olmasa dahi 7- 8 ay yetecek kadar buğday ve un stokumuz var. O nedenle halkın paniğe kapılmasına gerek yok'' dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
UnSanayiBuğdayKoronavirüsCovid19Selçuk Aydınalp
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