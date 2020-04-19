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70 bin liralık veresiye defterlerini yaktı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde lokanta işletmecisi Sami Erol, toplam 70 bin liralık veresiye defterlerini koronavirüs mücadelesi kapsamında 'Biz bize yeteriz' diyerek yaktı. Sami Erol, "Benim de yapabileceğim, gücüm buydu. Sağ olsunlar bu kararıma ailem de destek verdi. Tüm Sandıklılı hemşehrilerimden hiçbir alacağım yoktur. Helali hoş olsun" dedi.

19 Nisan 2020 Pazar 17:50
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70 bin liralık veresiye defterlerini yaktı

Sandıklı'da lokanta işleten Sami Erol, ailesiyle karar alarak 6 yıldır biriktirdiği veresiye defterlerini yakarak, alacaklarını sildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasından esinlenen Sami Erol, ailesi ve işletmesinde çalışan ustasının da desteğini alarak bu kararı verdiğini söyledi. Sami Erol, bundan sonra da ihtiyaç sahibi herkesin lokantasında ücretsiz sipariş verebileceğini kaydetti.

'PARAYI HER ZAMAN KAZANIRIZ'

Sami Erol, koronavirüsün birkaç aydır dünya genelinde çok büyük krize neden olduğunu belirterek, Sandıklı'da da çok zor şartlarda esnaflık yaptıklarını söyledi. Müşterilerinin genelde çiftçiler olması nedeniyle veresiye defteri kullandıklarını belirten Erol, ''Benim de 6 yıldır işletmemde 70 bin lira civarında alacağım vardı. Bunların içinde 30 lira borcu olanlar da var, çok büyük borcu olanlar da. Ailemle düşünerek, veresiye defterini yakma kararı aldım. Tabii bu düşüncemde en büyük etki Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın dediği 'Biz bize yeteriz' cümlesi oldu. Ben de dedim ki 'Biz bize yetelim'. Benim de yapabileceğim, gücüm buydu. Sağ olsunlar bu kararıma ailem de destek verdi. Ustam da destek verdi. Bu şekilde karar aldık. Dün başlattığım kampanya itibarıyla tüm Sandıklılı hemşehrilerimden hiçbir alacağım yoktur. Helali hoş olsun. Bundan sonra da maddi durumu olmayan ailemiz telefon ettiği zaman yemeğini yollarım. İş yerime gelirse otursun yesin. Para ikinci planda. Şu sıkıntılı günleri atlatalım, parayı her zaman kazanırız. Ben bu malı, mülkü, dükkanı Sandıklı'dan kazandığım parayla satın aldım" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
LokantaVeresiyeDefterBorç
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