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7 yaşındaki çocuğun tüfekle oyunu kötü bitti

Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde, av tüfeğiyle oynayan Y.G. (7), silahın kazara ateş alması sonucu yaralandı.

7 yaşındaki çocuğun tüfekle oyunu kötü bitti

Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde, av tüfeğiyle oynayan Y.G. (7), silahın kazara ateş alması sonucu yaralandı.

26 Ocak 2019 Cumartesi 09:26
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7 yaşındaki çocuğun tüfekle oyunu kötü bitti

Olay, akşam saatlerinde Şiran ilçesinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte geldiği ilçede ziyaret ettiği dedesi Mustafa Ş.'ye ait av tüfeğiyle oynayan Y.G., silahın kazara ateş alması sonucu yaralandı. Ağız kısmından yaralanan küçük çocuk, yakınları tarafından kaldırıldığı Şiran Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Y.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarma ekipleri ise evde incelemelerde bulundu. Soruşturma sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
çocukTüfekSilahKaza
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