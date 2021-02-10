Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1544
ALTIN
418.792
DOLAR
7.0805
STERLİN
9.7665
EURO
8.5711
Antalya AKEV Üniversitesi 75 akademik personel alacak
Antalya AKEV Üniversitesi 75...
TOKİ'den İstanbul ve Kocaeli'de muhtelif arsa satışı
TOKİ'den İstanbul ve Kocaeli'de...
Sinop Belediyesi kat karşılığı inşaat yaptırıyor
Sinop Belediyesi kat karşılığı...
Darülaceze Başkanlığı 21 daire ve işyerini kiraya veriyor
Darülaceze Başkanlığı 21 daire...
Bilboard reklam panoları kiraya verilecek
Bilboard reklam panoları kiraya...
İş fırsatları için hemen tıkla!

7'nci kattan düşen kişi hayatını kaybetti

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde iddiaya göre dengesini kaybederek 7'nci kattan düşen Okay Coşar (32), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

10 Şubat 2021 Çarşamba 08:51
4 Okunma
7'nci kattan düşen kişi hayatını kaybetti

Olay, saat 03.00 sıralarında 75. Yıl Mahallesi'ndeki bir sitede yaşandı. Okay Coşar, oturduğu 13 katlı apartmanın 7'inci katındaki dairesinin balkonuna çıktı. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek düşen Coşar, toprak zemine düşerek ağır yaralandı. Coşar'ı gören site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Coşar'ı ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Coşar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Coşar'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından hastaneden alınarak İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, polis de Coşar'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Coşar'ın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirBayraklıBinaKazaDüşme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rize'de 25 fabrika üretime geçti, 500 kişi iş başı yaptı
Rize'de 25 fabrika üretime geçti, 500 kişi iş başı yaptı
Kışın tomurcuk veren fındıkta 'zirai don’ tehlikesi
Kışın tomurcuk veren fındıkta 'zirai don’ tehlikesi
Marmarisli turizmci, şans eseri 'ölümsüzlük mantarı' buldu
Marmarisli turizmci, şans eseri 'ölümsüzlük mantarı' buldu
Annesinin sevgilisini evinde gördü, üç yerinden bıçakladı
Annesinin sevgilisini evinde gördü, üç yerinden bıçakladı
Diyarbakırlı kuyumcuların 14 Şubat için kısıtlama muafiyeti talebi
Diyarbakırlı kuyumcuların 14 Şubat için kısıtlama muafiyeti talebi
Şanlıurfa’daki metal blok, 5 gün sonra gizemli şekilde ortadan kayboldu
Şanlıurfa’daki metal blok, 5 gün sonra gizemli şekilde ortadan kayboldu
Adıyaman'da 70 milyon yıllık salyangoz fosili bulundu
Adıyaman'da 70 milyon yıllık salyangoz fosili bulundu
İZMİR’DE KORKUNÇ OLAY!
İZMİR’DE KORKUNÇ OLAY!
Ev sahibinden, kadın kiracısına 'neden kirayı geciktirdin' dayağı
Ev sahibinden, kadın kiracısına 'neden kirayı geciktirdin' dayağı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma