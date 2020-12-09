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7 kardeşin uzaktan eğitim azmi

Trabzon'un Tonya ilçesinde Aydın ailesinin yaşları 7 ile 17 arasında değişen 7 çocuğu, koronavirüs salgını nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verilmesiyle evde uzaktan eğitim görüyor. Bilgisayar ve tabletleri olmayan bir tek cep telefonu ile dersleri takip etmeye çalışan, avukat, öğretmen, doktor ve hemşire olma hayali kuran kardeşler, çalışma azmiyle de örnek oluyor.

09 Aralık 2020 Çarşamba 10:24
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7 kardeşin uzaktan eğitim azmi

Tonya ilçesi Kalemli Mahallesi’nde yaşayan Havva (42) ve Beytullah Aydın (44) çiftinin yaşları 7 ile 17 arasında değişen Esin, Edanur, Semanur, Emine, Ayşenur, Fatıma ve Abdulkadir adlı çocukları koronavirüs salgını nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verilmesi ile birlikte evden dersleri takip ediyor. Bilgisayar ve tabletleri olmayan kardeşler, babalarının cep telefonu ile değişmeli olarak Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) bağlanıyor. Avukat, öğretmen, doktor ve hemşire olma hayali kuran kardeşler, çalışma azimleriyle örnek oluyor.

'OKUYUP VATANA FAYDALI OLMAK İSTİYORUZ'

Eşinin inşaatlarda çalıştığını, bilgisayar ve tablet almak için maddi durumlarının olmadığını anlatan Havva Aydın, "9 çocuğum var. 7'si okula gidiyor. Koronavirüsten dolayı okullar kapandığı için çocuklarımın eğitimi durdu. Elimde sadece bir tane telefon var, bir telefon hepsine yetmediği için eğitimlerini aksatıyorlar. Tabletleri olsa daha iyi eğitim alırlar" dedi.

Esin Aydın ise 12'nci sınıf öğrencisi olduğunu belirterek "Koronavirüsten dolayı okula gidemediğimiz için canlı derslere girmek zorundayız. Tek bir telefon var ve 7 kardeş olduğumuz için zor oluyor. Okuyup vatana faydalı olmak istiyoruz. Köy hayatından kurtulup kendi ayaklarımızın üzerinde durmak istiyoruz” dedi.

'OKUMAK İSTİYORUZ'

Kardeşlerinin de derslerinden geri kalmaması için onlara ders çalıştıran Edanur Aydın da, “Biz okumak istiyoruz, okumaya çalışıyoruz. İmkânımız olduğu sürece de kardeşlerimize ders anlatmaya çalışıyoruz. Evde ne kadar imkân varsa öyle çalışıyoruz. Okuyup kendimizi kurtarmamız lazım biz de elimizden geldiğince imkânımız olduğunca okumaya çalışıyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonUzaktan EğitimEğitimKoronavirüsPandemi
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