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69 Bayburt

69 Bayburt

28 Mayıs 2019 Salı 15:41
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69 Bayburt

69 Bayburt

Kuzeydoğu Anadolu'da Çoruh Nehri'ne yaslanan,

Son derece zengin bir coğrafi sahada kurulan,

Yeryüzü şekilleri bakımından 3 bölümden oluşan

Bayburt'un birkaç özelliğini sayacak olursam:

Yörenin etrafını çevreleyen dağlık alanlar,

Tepelerine farklı bir atmosfer katan yaylalar,

Akarsuların tekvin ettiği vadiler, ovalar,

Ulaşım açısından stratejik öneme sahip olan

"Kayak ve Kış Sporları Merkezi " diye duyurulan

Kop Dağı vb. spesiyelitelerdir kenti farklı kılan.

Bayburt'un diğer güzelliklerine deyineceğim:

Çağdaş ve geleneksel el sanatlarını sergileyen

Baksı Müzesi, mazimizin namını sürdürecek.

Rus kuvvetlerine karşı direnen Şehitlerimiz

Kop Şehitliği'yle kahramanlar hep yad edilecek.

Dede Korkut Kümbeti, şehre hakim olan kalesi,

Yalnız kayaların oyulmasıyla inşa edilen

Aydıntepe Yeraltı Şehri, Ehram'ı, taşı, balı,

Kuş Gözlem Alanı ve Buz Mağarası'yla da Bayburt,

Turistlerin ilgisini çekmeye devam edecek.

Web Sayfası: handehamdiyeagirman.com

https://handehamdiyeagirman.com/

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Anahtar Kelimeler:
69 BayburtHande Hamdiye Ağırman
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