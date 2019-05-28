69 Bayburt
Kuzeydoğu Anadolu'da Çoruh Nehri'ne yaslanan,
Son derece zengin bir coğrafi sahada kurulan,
Yeryüzü şekilleri bakımından 3 bölümden oluşan
Bayburt'un birkaç özelliğini sayacak olursam:
Yörenin etrafını çevreleyen dağlık alanlar,
Tepelerine farklı bir atmosfer katan yaylalar,
Akarsuların tekvin ettiği vadiler, ovalar,
Ulaşım açısından stratejik öneme sahip olan
"Kayak ve Kış Sporları Merkezi " diye duyurulan
Kop Dağı vb. spesiyelitelerdir kenti farklı kılan.
Bayburt'un diğer güzelliklerine deyineceğim:
Çağdaş ve geleneksel el sanatlarını sergileyen
Baksı Müzesi, mazimizin namını sürdürecek.
Rus kuvvetlerine karşı direnen Şehitlerimiz
Kop Şehitliği'yle kahramanlar hep yad edilecek.
Dede Korkut Kümbeti, şehre hakim olan kalesi,
Yalnız kayaların oyulmasıyla inşa edilen
Aydıntepe Yeraltı Şehri, Ehram'ı, taşı, balı,
Kuş Gözlem Alanı ve Buz Mağarası'yla da Bayburt,
Turistlerin ilgisini çekmeye devam edecek.
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