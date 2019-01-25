673 bin lira değerinde kaçak lastik ele geçirildi

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 22 Ocak günü merkez Bayındır Mahallesi'nde 2 iş yerinde düzenlenen aramalarda, faturasız ve belgesiz yurda kaçak yollarla getirilerek, piyasaya sürülmek üzere bekletilen, kaçak kamyon lastiği bulundu. Kullanılmış izlenimi verilmek için üzerine çamur sürülerek kamufle edilen ve yeni üretim tarihli baskıları bulunan 269 kamyon lastiğinin piyasa değerinin 673 bin lira olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.