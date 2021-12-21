Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 6
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,922.75
ALTIN
743.18
DOLAR
13.18
STERLİN
17.82
EURO
14.94
Öğretim Üyesi Alımı Yapılacak
Öğretim Üyesi Alımı Yapılacak
Karayolları Genel Müdürlüğü Müşavirlik Hizmeti Alacak
Karayolları Genel Müdürlüğü Müşavirlik...
TCDD'den işçi alımı
TCDD'den işçi alımı
Ege Üniversitesi Engelli Sürekli İşçi alacak
Ege Üniversitesi Engelli Sürekli...
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü sürekli işçi alımı yapıyor
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü...
İş fırsatları için hemen tıkla!

66 köye elektrik verilemiyor

Bartın'da 46 köy yolu, ulaşıma kapandı; 66 köye elektrik verilemiyor

21 Aralık 2021 Salı 12:19
8 Okunma
66 köye elektrik verilemiyor

BARTIN - Bartın'da yoğun kar yağışı etkili olurken, 46 köy yolu da ulaşıma kapandı; 66 köye ise elektrik verilemiyor. Kurucaşile ilçesine bağlı Sarıderesi köyünde de okullar 1 gün süreyle tatil edildi.   

Kentte gece başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kent merkezinde kar kalınlığı, 15 santime ulaştı. Belediye ve Karayolları ekipleri, kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Ulus ilçesinde kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 50 santime kadar çıktı. İlçeye bağlı bazı köylerde yollar ise ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolları açmak için çalışma başlattı. Bazı sürücüler, yolda kalırken, bazıları da araçlarının lastiklerine zincir takarak ilerleyebildi. Kar yağışı nedeniyle kent genelinde 46 köy yolu, ulaşıma kapanırken, 66 köye ise elektrik verilemiyor.

Kurucaşile ilçesine bağlı Sarıderesi köyünde ise okullar 1 gün süreyle tatil edildi.   

Son Güncelleme: 21.12.2021 12:34
Anahtar Kelimeler:
Kar Yağışı66 Köye Elektrik VerilemiyorBartın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bitlis’te 226 köy yolu, kardan kapandı
Bitlis’te 226 köy yolu, kardan kapandı
Zonguldak'ta balıkçılar, sezonu erken kapattı
Zonguldak'ta balıkçılar, sezonu erken kapattı
Kars'ta kardan kapalı 50 köy yolundan 34'ü açıldı
Kars'ta kardan kapalı 50 köy yolundan 34'ü açıldı
Güngören’de gayrimenkul satışı
Güngören’de gayrimenkul satışı
Trakya'nın yükseklerinde kar yağışı
Trakya'nın yükseklerinde kar yağışı
Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 15 yaralı
Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 15 yaralı
150 narenciye fidanı, 83 yılda 40 milyon ağaca dönüştü
150 narenciye fidanı, 83 yılda 40 milyon ağaca dönüştü
Kırmızı bültenle aranan 'Tabut Ali' Ukrayna’da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan 'Tabut Ali' Ukrayna’da yakalandı
Gaziantep'te 27 kaçak göçmen ile 5 organizatör yakalandı
Gaziantep'te 27 kaçak göçmen ile 5 organizatör yakalandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma