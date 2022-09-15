Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.387,63
ALTIN
987,86
DOLAR
18,27
STERLİN
21,08
EURO
18,29
Hamburg Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Hamburg Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter...
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim...
Türk Akreditasyon Kurumundan Personel alımı
Türk Akreditasyon Kurumundan Personel...
İstanbul Topkapı Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Topkapı Üniversitesi 14...
Orta Doğu Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Orta Doğu Teknik Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

6 milyon TL'lik kaçak elektronik cihazlar ele geçirildi

DİYARBAKIR'da jandarmanın durdurduğu bir kargo firmasına ait kamyonda yapılan aramada, piyasa değeri 6 milyon TL olan kaçak elektronik cihazlar ele geçirildi.

15 Eylül 2022 Perşembe 10:29
6 milyon TL'lik kaçak elektronik cihazlar ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yol kontrol noktasında bir kargo firmasına ait kamyon durduruldu. Ekipler, araçta yapılan aramada 291 faturasız akıllı cep telefonu, 144 şarj kablosu, 2 akıllı kol saati, 16 cep telefonu kulaklığı, 435 elektronik sigara ve elektronik sigara için kullanılan 34 likit ele geçirdi. Kaçak cihazların piyasa değerinin 6 milyon TL olduğu belirtildi. Kamyon şoförü hakkında da işlem yapıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırJandarmaOperasyonElektronik CihazCihaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir'de makilikte çıkan yangın ormana da sıçradı
İzmir'de makilikte çıkan yangın ormana da sıçradı
Adana'da sosyal konut heyecanı; 6 bin 356 konuta yoğun talep
Adana'da sosyal konut heyecanı; 6 bin 356 konuta yoğun talep
Artvin'de yangın felaketinin yaşandığı köy, yeniden inşa edildi
Artvin'de yangın felaketinin yaşandığı köy, yeniden inşa edildi
Mersin'de terör operasyonu: 10 gözaltı kararı
Mersin'de terör operasyonu: 10 gözaltı kararı
Tekirdağ’da yatak fabrikasında yangın
Tekirdağ’da yatak fabrikasında yangın
Tefecinin evinden 5,3 milyon liralık senet çıktı
Tefecinin evinden 5,3 milyon liralık senet çıktı
Şırnak'ta 15 günlük gösteri ve yürüyüş yasağı
Şırnak'ta 15 günlük gösteri ve yürüyüş yasağı
Ankara'da maden ocağında iş kazası: 1 ölü
Ankara'da maden ocağında iş kazası: 1 ölü
MİT operasyonuyla yakalanan 2 PKK'lı Türkiye'ye getirildi
MİT operasyonuyla yakalanan 2 PKK'lı Türkiye'ye getirildi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول