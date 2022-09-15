6 milyon TL'lik kaçak elektronik cihazlar ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yol kontrol noktasında bir kargo firmasına ait kamyon durduruldu. Ekipler, araçta yapılan aramada 291 faturasız akıllı cep telefonu, 144 şarj kablosu, 2 akıllı kol saati, 16 cep telefonu kulaklığı, 435 elektronik sigara ve elektronik sigara için kullanılan 34 likit ele geçirdi. Kaçak cihazların piyasa değerinin 6 milyon TL olduğu belirtildi. Kamyon şoförü hakkında da işlem yapıldı.