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500 metrede kazı yapabilecek su altı arkeoloji gemisi, denize iniyor

AKDENİZ'de, su altı araştırmaları için Antalya'da yaklaşık 1 yıl sonunda inşası tamamlanan 38 metrelik 'UPL' adlı su altı arkeoloji gemisi, denize indirilmek için rıhtıma taşındı. Akdeniz Üniversitesi'nden Doç. Dr. Hakan Öniz'in, dünyanın en yenisi ve moderni olarak tanımladığı 'UPL', 500 metre derinlikten görüntü alabilme ve indirdiği robotlarla kazı yapabilme özelliğine sahip.

24 Ağustos 2022 Çarşamba 11:19
500 metrede kazı yapabilecek su altı arkeoloji gemisi, denize iniyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Akdeniz'de Antalya açıkları başta olmak üzere bugüne kadar çok sayıda su altı arkeoloji çalışması ve batık buluşu sağlayan Akdeniz Üniversitesi Su Altı Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz ve araştırma ekibi, modern teknolojilerle donatılmış yeni su altı arkeoloji gemisine kavuştu.

RIHTIMA TAŞINDI

Antalya Serbest Bölgesi karşısında, Sarısu'daki tersanede yaklaşık 1 yıl süren çalışmalar sonunda Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV), Akdeniz Arkeoloji Derneği, 'UPL' Tarım, Ares Tersanecilik gibi birçok kurum, sivil toplum örgütü ve şirketin katkısıyla dünyanın en modern ve boyut olarak da ikinci büyüklükteki su altı arkeoloji gemisinin inşası tamamlandı. Gemi, önceki gün özel sistemle denize indirilmek için rıhtıma taşındı.

DENİZE İNMESİNE SAYILI GÜN KALDI

Doç. Dr. Hakan Öniz, 'UPL' isimli Türkiye'nin yeni su altı arkeoloji gemisinin 1 hafta, 10 gün içinde denize indirilmesi için son hazırlıkların yapıldığını açıkladı. 38 metre boyuyla 'UPL'nin dünyadaki en büyük ikinci arkeoloji gemisi olduğunu açıklayan Doç. Dr. Öniz, Türkiye'nin su altı arkeolojisi alanında son teknolojilere sahip yeni kazı ve araştırma gemisi kazandığını söyledi.

HİBRİT YAPIYA SAHİP

Bu geminin dünyada su altı arkeolojisi için yapılmış birkaç büyük gemiden biri olduğunu belirten Doç. Dr. Öniz, “İleri teknoloji içeren bir gemi. Hibrit bir yapıya sahip, makineleri haricindeki tüm elektriğini, üzerindeki güneş panellerinden karşılayan yeşil bir gemi. Gemide 5 kişilik basınç odası var. Basınç odası dalış kazalarında hayat kurtaran bir donanım. Türk malı, son derece modern bir basınç odası, halihazırda arka platformunda" dedi.

500 METREDE GÖRÜNTÜ KAYDI VE KAZI

Gemide multibeam (çok ışınlı) sonarla 500 metre derine inerek, kazı yapacak robotlara kadar her türlü teknolojinin bulunduğunu kaydeden Doç. Dr. Öniz, şu bilgileri verdi:

“İleri teknoloji, büyük ekranlı bilgisayar sistemleri var. Deniz tabanında, gemi hareket halindeyken multibeam sonardan elde edilen görüntü büyük ekranda 18 araştırmacı tarafından sürekli takip edilebilecek ve biz bu cihaz vasıtasıyla 500 metre derinlikten üç boyutlu görüntü alabileceğiz. Eğer bu görüntüler arkeolojik bir potansiyel içeriyorsa yine o derinliğe bir robot indirip görüntü alabilecek ve bakanlığımızdan izin alınarak örnek toplayabilecek. Bu bağlamda dünyanın en yeni, en modern arkeoloji gemisi ülkemizde. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izinleriyle yapılan çalışmalarda kısa süre içerisinde hizmete girecek." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AkdenizAntalyaGemiSu AltıArkeolojiKazı
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