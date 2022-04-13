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5 yıllık emeği, yarım saatlik yangında kül oldu

ESKİŞEHİR’de, 2 çocuk annesi Derya Uçak’ın (52) 5 yıl önce KOSGEB’den aldığı ve 50 bin liralık hibe desteğiyle açıp işlettiği tasarım atölyesi, lazer kesim makinesinden çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Atölyesinin yarım saatte küle döndüğünü ve 250 bin liralık zararı olduğunu söyleyen Uçak, “İşlerim çok güzeldi ve severek yapıyordum. İnsan ne zaman ne olacağını bilemiyor. Allah kimsenin başına vermesin. Bundan sonra ne yapacağım bilemiyorum” dedi.

13 Nisan 2022 Çarşamba 11:08
5 yıllık emeği, yarım saatlik yangında kül oldu

Eskişehir'de yaşayan Derya Uçak, 25 yıl reklamcılık işiyle uğraştıktan sonra 5 yıl önce KOSGEB'e başvurarak aldığı 50 bin liralık hibe desteğiyle Tepebaşı ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde tasarım ve organizasyon atölyesi açtı. Destek sayesinde atölyesine aldığı makinelerle hediyelik eşya, promosyon malzemeleri, ev aksesuarları, mıknatıs gibi ürünlerin yanı sıra mimarlık fakültelerindeki öğrencilerin proje maketlerini de hazırlayan Uçak, işlerini her geçen yıl büyütmeye başladı. 15 gün önce Uçak'ın atölyesinde bulunan lazer kesim makinesinin kabloları yandı. Komşuların ve itfaiyenin müdahalesine rağmen yarım saat içinde Uçak'ın atölyesi, tamamen kullanılamaz hale geldi. 

‘5 YILLIK EMEĞİM GİTTİ’

Yaklaşık 5 yıllık emeğinin yangında yok olduğunu ve atölyesini yeniden açabilmek için kurumlara yardım başvurusunda bulunduğunu belirten Derya Uçak, “Olay günü, oğlum bir parçayı makineye kesime vermiş. Yaklaşık 20 dakikalık bir kesim olacağı için kapının önüne çıkmış. İçeri girdiğinde duman olduğunu fark etmiş ve koşarak komşudan yangın söndürme tüpü almaya gitmiş. Kapıyı açtığı zaman içeriye oksijen girince birden alevler büyümüş. İtfaiyenin de müdahalesine rağmen yarım saat içinde her şey küle döndü. İçerideki malzemeler ve atölyem kullanılmayacak halde. Yaklaşık 250 bin lira zararım var. Yardım için bütün kamu kuruluşlarına başvurdum. Aslında bu durumlar için keşke bir fon oluşturulsa da biz esnaflar destek olsak” dedi. 

'GEÇİMİMİ SAĞLAMAK ZORUNDAYIM'

Bir şekilde ayakta kalmak zorunda olduğunu dile getiren Derya Uçak, yeniden atölyesini ayağa kaldırmak için desteğe ihtiyacı duyduğunu söyledi. Yangının tüm hayatını etkilediğini anlatan Uçak, “İşlerim çok güzeldi ve severek yapıyordum. Bir mücadelenin içindeydim. İnsan ne zaman ne olacağını bilemiyor. Başımıza işte böyle bir şey geldi. Makine ile de bir duygusal bağım varmış. Hurdaya giderken çok kötü oldum. Çok zor bir durum. Allah kimsenin başına vermesin. Bundan sonra ne yapacağım bilemiyorum. Geçimimi sağlamak zorundayım. Oğlumu okutmak, kredilerimi ödemek zorundayım. Bir şekilde ayakta kalmak zorundayım. Teslim etmem gereken siparişlerim var. O işlerin ham maddeleri de yandı. Kaç yıllık esnafım, daha sözümü bir kez tutmazlık etmedim. Burada 3 gün uykusuz kalırdım ama yine de siparişleri teslim ederdim. Müşterilerime karşı da mahcubum” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EskişehirIşyeriDerya UçakKosgebYangın
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