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5 yaşındaki çocuk göğsünden vuruldu

ADANA'da 2 kişi arasında çıkan silahlı kavga sırasında Ahmet B.'nin ateşlediği pompalı tüfekten çıkan saçmalardan biri, sokakta oynayan 5 yaşındaki M.A.A.'nın göğsüne isabet etti.

18 Mayıs 2021 Salı 09:50
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5 yaşındaki çocuk göğsünden vuruldu

Ağır yaralanan M.A.A. hastanede tedaviye alınırken, olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için bölgeye sevk edilen polis ekipleri mahalleyi ablukaya aldı. Geç saatlerde şüphelinin bir evde gizlendiği bilgisi üzerine Özel Harekat ekibi yönlendirildi. Ancak, karanlıktan yararlanarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Olay saat 21.00'de merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ahmet B., henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği belirsiz bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet B. pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, o sırada sokakta oynayan M.A.A.'nın göğsüne isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan M.A.A., yakınları tarafından Adana Şehir ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan küçük çocuğun hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için mahalle çalışma başlattı.  

KAÇAN ŞÜPHELİ İÇİN BİR EVE OPERASYON DÜZENLENDİ

Polis ekipleri aramalarını sürdürürken geç saatlerde şüphelinin bir sokaktaki evde gizlendiği ihbarı alındı. Bunun üzerine bölgeye takviye polis ve özel harekat sevkedildi. Ekipler uzun namlulu silahlarla sokağın çevresini ablukaya alarak evlerde aramalar yaptı. Arama yapıldığı sırada polisi görünce evin bahçesine, ordanda damına çıkan şüpheli polislere izini kaybettirdi. Ekiplerin baskın anları ise anbean kaydedildi. Polisin mahalledeki ablukası sürerken olayı gerçekleştirdiği öne sürülen Ahmet B.'nin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaSilahKavga
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