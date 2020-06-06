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41 çeşit dondurma üretiyorlar

KOCAELİ'de Serbes ailesi, 3 kuşaktır kentin plaka numarası olan 41 çeşit dondurma üretiyor. Dondurmalar arasında yoğurtlu, peynirli, içinde mesir macunu ve çeşitli baharatların bulunduğu ‘Hürrem Sultan’ adı verilen dondurma ilgi çekiyor.

06 Haziran 2020 Cumartesi 09:03
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41 çeşit dondurma üretiyorlar

Makedonya'dan 1957 yılında Türkiye'ye göç edip Gölcük ilçesi Değirmendere Mahallesi'nde dondurma dükkanı açan Serbes ailesi, 3 kuşaktır dondurma üretiyor. Enver Serbes ve oğulları Hakan, Salih ve Mesut Serbes, yaptıkları 41 çeşit dondurmayla adlarını duyurdu. Salih Serbes, "1957 yılında babam, dedem ve amcam Türkiye'ye göç ediyorlar ve Gölcük'te bir dükkan açıyorlar. Daha sonra dedem hayatını kaybedince babam devam ediyor işe. Babam da bizleri yetiştirdi ve biz üçüncü nesil olarak devam ettiriyoruz. Üç kuşaktır bu işi yapıyoruz, inşallah dördüncü kuşağa da mesleği aktaracağız" dedi.

'ELİMİZDE BİR TEK DONDURMA KEPÇESİ KALDI'

Marmara depreminde dükkanlarının deniz altında kaldığını söyleyen Salih Serbes, "17 Ağustos 1999 depremi bu bölgenin insanı için bir milat olarak kabul ediliyor. Tabii bizim için de milat oldu bu deprem. Değirmendere'de bir dükkanımız vardı ve depremle birlikte yıkıldı. Bir anda ekonomik anlamda her şeyimiz bitmiş oldu. Elimizde bir tek dondurma kepçesi kalmıştı. Hatta o kepçe bize bir ışık oldu. Deniz altında araştırma yapan dalgıçlar bulmuştu o kepçeyi daha sonra bize verdiler. Biz aldığımız zaman sanki altın bulmuşuz gibi sevindik. Bu bize büyük bir anı, büyük bir değer bizim için. Yeniden başladık işlere, 1957 yılında bizim büyüklerimiz Makedonya'dan buraya göç ederken her şeylerini bırakıp gelmişlerdi. Biz de daha sonra bu kepçeye bakınca sıfırdan tekrar biz neden devam etmeyelim dedik. Çok şükür önce Değirmendere'de, 2014 yılından sonra da İzmit'te hizmet vermeye devam ettik" diye konuştu.

'41 ÇEŞİT DONDURMA ÜRETTİK'

41 çeşit dondurma ürettiklerini belirten Salih Serbes, şöyle konuştu:

"Kocaeli'nin plakasına uygun olsun diye 41 çeşit dondurma üretimine başladık. Güzel de oldu. 41 çeşit dondurmalarımızın arasında klasik ve fantastik çeşitlerimiz var. Mesela vişne soslu, yoğurtlu, peynirli, mesir macunu, bal, badem, ceviz olan bir çeşidimiz var. Yüzde yüz doğal meyvelerimizden de çeşit çeşit dondurmalar yapıyoruz. Peynirli ve yoğurtlu dondurmamızı deneyen müşterilerimiz ilginç buluyor. Hatta ilk başta müşterilerimiz önyargılı yaklaşıyor ama daha sonra çoğu çok beğeniyor."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dondurma
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