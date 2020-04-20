Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Yeşilova Belediye Başkanı ve eşi, evlerinde silahlı saldırıda yaralandı
Yeşilova Belediye Başkanı ve eşi,...
Bayrampaşa halinde meyve sebze sevkiyatı başladı
Bayrampaşa halinde meyve sebze sevkiyatı...
Aile hekimi koronavirüsten hayatını kaybetti
Aile hekimi koronavirüsten hayatını kaybetti
Maltepe'de korkutan patlama!
Maltepe'de korkutan patlama!
Kevin N'Koudou: Ben Burak'a asisti yaparım, gerisi onun sorumluluğunda
Kevin N'Koudou: Ben Burak'a asisti...
İş fırsatları için hemen tıkla!

400 yıllık tarihi çarşıda çekiç sesleri ilk kez salgın nedeniyle sustu

GAZİANTEP'te, 4 asırdır bakır işlemenin yapıldığı ve çekiç seslerinin hiç susmadığı tarihi Bakırcılar Çarşısı, koronavirüs salgını nedeniyle kapandı. Çekiç seslerinin susmasıyla 400 yıllık tarihi çarşı ilk defa sessizliğe büründü.

20 Nisan 2020 Pazartesi 08:39
0 Okunma
400 yıllık tarihi çarşıda çekiç sesleri ilk kez salgın nedeniyle sustu

Gaziantep'te; ahşap kaplamalı dükkanları, taş döşenmiş sokakları ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olan ve yüzyıllardır hiç boş kalmayan tarihi Bakırcılar çarşısı, 400 yıl sonra sessizliğe büründü. Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odası Başkanı Celal Açık, esnafın salgın riskine karşı çarşı iş yerini kapatma kararı aldığını belirterek, "Asırlardır ilk defa çekiç sesleri burada susmuş durumda. Koronavirüs salgınından dolayı biz de kendi tedbirlerimizi aldık ve esnafımız iş yerlerini kapattı" dedi.

Kentin simgeleri arasında yerini alan ve turistlerin ilgi odağı olan çarşının 400 yıllık geçmişe sahip olduğunu anlatan Celal Açık, "Burası dünyanın en güzel tarihi çarşılarından birisidir. Buranın 400 yılın üzerinde bir tarihi var. Bu çarşıda tarihte hiç böyle çekiç seslerinin sustuğu görülmemiştir. Ben 43 yıldır bu işi yapıyorum ve ilk kez bu çarşı sessizliğe büründü. Eski ustalarımız ile konuştuğumuz zaman onlar da aynı şeyi söylüyor'' diye konuştu.

'ESNAFIN DÜKKANI KAPALI, GÖNLÜ ZENGİN'

Çarşı esnafının kapatma zorunluluğu olmamasına rağmen virüs tedbirleri kapsamında kepenk indirdiğini ifade eden Açık, “Tüm dünyadaki bu salgına karşı tedbirleri arttırmamız lazım. En önemli şey sağlık. Sağlık olmazsa, iş de olmaz. Bakın bizde kapatma zorunluluğu yok ama neredeyse tüm dükkanlar kapalı. Türkiye'de en fedakar kesimlerden birisi de esnaf kesimidir. Şu süreçte parası yok, ama fedakarlığı çok. Şu an esnafımız zarar ediyor ama kendisi ve toplumun sağlığı için bu duruma katlanıyor. Bizim esnafımızın dükkanı kapalı ama gönlü zengin" dedi.

Tarihi çarşının koronavirüs salgını bittikten sonra eski canlılığına kavuşacağını ve çekiç seslerini dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerin tekrar duyacağını dile getiren Celal Açık, ''Gaziantep'e gelenlerin yüzde 90'ı bu çarşıya uğrar. Umarım bu kötü günler geride kalır ve çarşımızda eski canlılığına kavuşur'' ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GaziantepTarihi çarşıBakırBakırcıBakırcılar çarşısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeşilova Belediye Başkanı ve eşi, evlerinde silahlı saldırıda yaralandı
Yeşilova Belediye Başkanı ve eşi, evlerinde silahlı saldırıda yaralandı
70 bin liralık veresiye defterlerini yaktı
70 bin liralık veresiye defterlerini yaktı
Bahçedeki 300 fıstık fidanı çalındı
Bahçedeki 300 fıstık fidanı çalındı
İş insanından Kars çiftçisine 500 ton organik gübre
İş insanından Kars çiftçisine 500 ton organik gübre
Malta eriği, üreticinin yüzünü güldürüyor
Malta eriği, üreticinin yüzünü güldürüyor
Corona'nın kaptanı: Herkes fotoğraf çektirmek istiyor
Corona'nın kaptanı: Herkes fotoğraf çektirmek istiyor
Türkiye'nin en yüksek baraj inşaatında koronavirüs önlemleri
Türkiye'nin en yüksek baraj inşaatında koronavirüs önlemleri
Karadeniz'de kültür balıkçılığına ilgi arttı
Karadeniz'de kültür balıkçılığına ilgi arttı
Trakya'da kanola, tarlaları sarıya boyadı
Trakya'da kanola, tarlaları sarıya boyadı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı