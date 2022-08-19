34. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali başladı

Dünyaca ünlü Taşköprü Sarımsağının tanıtımı için geleneksel hale getirilen Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali’nin bu yıl 34’üncüsü düzenleniyor. 18-21 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek festivalin açılışı Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşti.

FESTİVALE TÜRKİYE’NİN VE DÜNYA’NIN FARKLI BÖLGELERİNDE KATILIM OLDU

Renkli görüntülere sahne olan festivalde Türkiye'nin farklı bölgeleri ve farklı ülkelerden gelen dans gruplarının gösterisi ilgiyle izlendi. Ayrıca sarımsaklı ev yemekleri yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından festivalin yapılmasına katkı sunanlara plaket takdim edildi. Programa AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, eski bakanlardan Murat Başeskioğlu, BBP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Alay, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal, AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü, MHP Kastamonu İl Başkanı Emin Çınar ile vatandaşlar da katıldı.

Taşköprü'nün sahip olduğu tarımsal değerlerle ön plana çıktığını belirten Kastamonu Valisi Avni Çakır, "Bu sene de bereketli ve güzel bir sezonu geride bıraktık. 34 yıl önce sahip olduğu güzellikleri ülkemize göstermek için başladıkları festival bugün 34 yaşında. Bir festivali başlatmak kolay değildir ama daha zoru devam ettirmektir" ifadelerini kullandı.

“TAŞKÖPRÜ İLE BAĞIMIZI EN KUVVETLİ ŞEKİLDE YÜRÜTÜYORUZ”

Bağcılar Belediye Başkanı, “Kültürüyle, doğasıyla, mutfağıyla, tarihi dokusuyla memleketimizin en güzide ilçesi olan Taşköprü’müzde sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Kastamonu’muzun yoğun nüfusunun olduğu bir ilçenin belediye başkanıyım. Bağcılar’ımızda Kastamonu’muzu en iyi şekilde temsil etme gayreti içindeyiz. Kardeş belediyemiz olan Taşköprü ile bağımızı en kuvvetli şekilde yürütüyoruz. Bağcılar Belediyesi olarak hem Taşköprü’müzün hem de memleketimizin her daim yanında olacağız” diye konuştu.