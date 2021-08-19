Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1438.45
ALTIN
490.49
DOLAR
8.5243
STERLİN
11.6955
EURO
9.9848
Ferdi Bozduman Flaş İddialarla Yine Gündemde 
Ferdi Bozduman Flaş İddialarla Yine...
Genel Kurul Toplantısına Davet
Genel Kurul Toplantısına Davet
40 AKADEMİK PERSONEL ALINACAK
40 AKADEMİK PERSONEL ALINACAK
TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI
GENEL KURUL İLANI
EN YENİ TEKNOLOJİLERLE ONKOLOJİ
EN YENİ TEKNOLOJİLERLE ONKOLOJİ
İş fırsatları için hemen tıkla!

32 çalışanının sele kapılmasını önledi

KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketine, çalıştıkları triko fabrikasında yakalanan 32 kadın işçiyi, fabrika sahibi Muzaffer Bal kurtardı. Bal, sel geldiği anda, çoğu evdeki çocukları için endişelenerek dışarı çıkmak isteyen işçilere kapıyı kapatarak engel oldu.

19 Ağustos 2021 Perşembe 10:59
19 Okunma
32 çalışanının sele kapılmasını önledi

Bozkurt'ta, 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde triko tekstil fabrikası da sular altında kaldı. Sel sırasında fabrikada çalışan 33 kadın işçi, annelik refleksi ile çocukları için endişelenerek evlerine gitmek için fabrikadan çıkmak istedi. Ancak fabrika sahibi Muzaffer Bal, işçilerin önüne geçip, kapıyı kapatarak engel oldu. İşçilerden biri, buna rağmen çıkıp, otomobiline bindiği anda sel sularına kapıldı ancak kurtulmayı başardı. Bal, diğer işçilerinin ise sele kapılmasını önledi. Bal'ın kapıyı kapatmasından hemen sonra sular yükseldi ve fabrikaya girdi. Bal ve işçiler, ikinci kata, sular daha da yükselince çatıya çıktı ve saatler sonra ekipler tarafından kurtarıldı.

'ÖNLERİNDE SET KURDUM'

O anları DHA'ya anlatan fabrika sahibi Muzaffer Bal, "Selin beton duvarı yıktığını gördüm ve bağırarak haber verdim. Kadın çalışanlar çocukları için endişelendi ve dışarı çıkmaya çalıştı. O sırada giden bir işçi otomobiliyle sürüklendi çok şükür ki hayatta. Fabrikanın önünde kollarımı açarak kadınların çıkmasını engelledim, içeri çektim. Önlerinde set kurdum. Endişelenmesinler, diye çocuklarıyla telefonda konuşturdum. Kapıyı kapatmaya kalmadan sular içeri girdi. 5 farklı noktadan su geliyordu, hepsi fabrikaya doldu. Makineler, dokunulan trikolar, iplikler hepsi sular altında kaldı. Herkes ağlıyor ve bağırıyordu. Sular çok hızlı yükseldi. Bir üst kata çıktık. Suyun bu kadar çabuk içeri girmesini beklemiyordum. O sırada biz herkesi yukarı çıkardık, çok şükür can kaybı olmadı. Sular dalgalı şekilde geliyordu. Mal yerine konur, çalışır yerine koyarız" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KastamonuBozkurtSelYağmurTrikoFabrikaİşçi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
17 kuyumcuya 263 bin lira 'rekabeti ihlal' cezası
17 kuyumcuya 263 bin lira 'rekabeti ihlal' cezası
Sel kayıpları Karadeniz'de aranıyor
Sel kayıpları Karadeniz'de aranıyor
1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolu göründü
1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolu göründü
Türkiye'nin ilk nükleer santralinde 1000 kadın çalışıyor
Türkiye'nin ilk nükleer santralinde 1000 kadın çalışıyor
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı
ŞEHİTLERİMİZE VEDA
ŞEHİTLERİMİZE VEDA
Sel felaketinde can kaybı 71'e yükseldi
Sel felaketinde can kaybı 71'e yükseldi
Atatürk büstüne saldıran şüphelinin 29 yıla kadar hapsi istendi
Atatürk büstüne saldıran şüphelinin 29 yıla kadar hapsi istendi
YÖK SANAL FUARI’NA BUÜ DAMGASI.
YÖK SANAL FUARI’NA BUÜ DAMGASI.

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma