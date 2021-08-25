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30 Ağustos Zafer Treni, Atatürk'ün Dumlupınar yolculuğunu tekrar edecek

30 Ağustos Zafer Bayramı anma etkinlikleri kapsamında, Ankara'dan yola çıkacak 30 Ağustos Zafer Treni, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Dumlupınar yolculuğunu canlandıracak.

25 Ağustos 2021 Çarşamba 09:55
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30 Ağustos Zafer Treni, Atatürk'ün Dumlupınar yolculuğunu tekrar edecek

Mustafa Kemal Atatürk'ün trenle Başkomutan olarak Kocatepe'den başlatılan ve Dumlupınar'da son bulan yolculuğu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde yeniden yapılacak. 29 Ağustos pazar günü Mustafa Kemal Atatürk'ün Dumlupınar'a hareket ettiği saat olan 13.07'de 90 Kent Konseyi başkanı, şehit ve gazi aileleri Anıtkabir'i ziyaret edecek. Trenin 1922'de başlayan yolculuğu simgelemesi için saat 19.22'de yola çıkılarak Anıttepe, Beştepe, Duatepe, Metristepe, Kocatepe ve Zafertepe'ye gidilecek.

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Ankara Tren Garı'nda düzenlediği basın toplantısında, proje hakkında bilgi verdi. Atatürk'ün Beyaz Vagon'u önünde açıklamada bulunan Yağcı, seyahatin Cumhuriyetin 100'üncü yılına atıfta bulunmak amacıyla 2023 dakika süreceğini belirterek, "Gençlerimize bu yolculuk sırasında Milli Mücadele ruhunun anekdotları ve durak noktaları konusunda bilgiler verilerek, onlara tarihi anları yaşatmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer TreniAtatürkDumlupınarKocatepe
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