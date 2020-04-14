Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
3 kişi hayatını kaybetmişti! 2 tutuklama
3 kişi hayatını kaybetmişti! 2...
MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: Transfer yasağı gelebilir
MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert:...
Koronavirüs günlerinde ruh sağlığını korumak için 15 öneri
Koronavirüs günlerinde ruh sağlığını korumak...
Menengiç ağaçları aşılanarak, ekonomiye kazandırılıyor
Menengiç ağaçları aşılanarak, ekonomiye kazandırılıyor
Göksel Gümüşdağ 21 gün sonra taburcu oldu
Göksel Gümüşdağ 21 gün sonra...
İş fırsatları için hemen tıkla!

3 kişi hayatını kaybetmişti! 2 tutuklama

Manisa’nın Soma ilçesinde, 3 kişinin öldüğü maden kazasıyla ilgili sürdürülen soruşturmada gözaltına alınan maden şirketinde görevli 3 kişiden 2’si tutuklandı.

14 Nisan 2020 Salı 08:20
0 Okunma
3 kişi hayatını kaybetmişti! 2 tutuklama

Soma ilçesi Cenkyeri Mahallesi’nde geçen cuma günü saat 13.00 sıralarında özel bir şirkete ait maden ocağında iş kazası gerçekleşti. Maden ocağında çalışmanın yapılmadığı galeri bölümünde bakım onarım faaliyetleri sırasında göçük meydana geldi. Olayda 3 maden işçisi yaşamını yitirirdi ve 1 kişi de yaralı olarak kurtuldu. Konuyla ilgili olarak Soma İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında teknik müdür Bora E., vardiya mühendisi Abidin Sert ve işçi Şener A., gözaltına alındı.

Jandarma karakolunda ifadeleri alınan üç şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme'ye çıkarılan şüphelilerden Şener Adıbelli ile Abidin Sert tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Bora E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ManisaSomaMadenKaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suudi Arabistan'da korona tedavisi gören 2 Türk, Hatay'a getirildi
Suudi Arabistan'da korona tedavisi gören 2 Türk, Hatay'a getirildi
Çanakkale şehitlerine denizden selam
Çanakkale şehitlerine denizden selam
Burdur'da karantinadaki 145 kişi, yöresel oyunlarla evlerine gönderildi
Burdur'da karantinadaki 145 kişi, yöresel oyunlarla evlerine gönderildi
Diyarbakır'da, yasağın ardından hareketlilik
Diyarbakır'da, yasağın ardından hareketlilik
Bina görevlisi ve ailesinde koronavirüs tespit edildi, apartman karantinaya alındı
Bina görevlisi ve ailesinde koronavirüs tespit edildi, apartman karantinaya alındı
Menengiç ağaçları aşılanarak, ekonomiye kazandırılıyor
Menengiç ağaçları aşılanarak, ekonomiye kazandırılıyor
Kayseri'de halk otobüs şoförleri eylem yaptı
Kayseri'de halk otobüs şoförleri eylem yaptı
Ankara'da bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşandı
Ankara'da bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşandı
14 katlı apartman karantina altına alındı
14 katlı apartman karantina altına alındı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı