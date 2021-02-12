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3 ilde 1 milyon liralık vurgun yapan şebekeye operasyon

​​​​​​​Adana merkezli 3 ilde tarım kredi kooperatifinden sahte belgelerle 1 milyon lira kredi çekip haksız kazanç elde eden şebekeye yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Aralarında tarım kredi kooperatifi çalışanları ve üyelerinin de olduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı bulunan operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

12 Şubat 2021 Cuma 10:21
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3 ilde 1 milyon liralık vurgun yapan şebekeye operasyon

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği, Karayusuflu Tarım Kredi Kooperatifi'nden sahte belgelerle 1 milyon lira kredi çekilip, zimmete geçirildiğini belirledi. Başlatılan soruşturma kapsamında fiziki ve teknik çalışma yapan ekipler, 6 kooperatif çalışanı, 18 kooperatif üyesi ve bir tarım firması sabinin birlikte hareket ederek, bu krediyi çekip, zimmetlerine geçirdiğini tespit etti. 25 kişinin hakkında savcılığın yakalama kararı çıkartmasının ardından bu sabah Adana merkezli Mersin ve Düzce'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında yakalama kararı bulunan aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Adana'da yakalanan ve sağlık kontrolüne getirilen bazı şüphelilerin akraba oldukları öğrenildi. Adana'da gözaltına alınıp, sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Diğer illerde yakalanan şüphelilerin ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya gönderileceği bildirildi.

DHA

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AdanaçeteşebekeVurgunDolandırıcıOperasyon
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