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3 bin yıllık Zerzevan Kalesi’nde Samanyolu'nu izlediler

DİYARBAKIR’ın Çınar ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Roma İmparatorluğu'nun doğuda son garnizonu 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi’ndeki ‘Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği’ne katılanlar ay batımının ardından Samanyolu’nu izledi.

11 Haziran 2022 Cumartesi 14:34
3 bin yıllık Zerzevan Kalesi’nde Samanyolu'nu izlediler

Çınar ilçesinde, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Roma İmparatorluğu'nun doğudaki son garnizonu ve Mithras Tapınağı'na sahip 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi’nde 9 Haziran’da başlayan ‘Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği' sürüyor. Bu yıl 2'ncisi düzenlenen etkinlikle, gökyüzü tutkunlarını bir kez daha buluştu. Açılışını 9 Haziran’da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yaptığı etkinlikte katılımcılar atölye çalışmalarıyla teleskop gözlemleri ve astro sohbetlerinde yer alıyor.

6 bin 600 kişini başvuruda bulunduğu etkinlikte bu sayının 2 bin 600’ünü öğrenciler, yüzde 56’sını ise kadınlar oluşturdu. Başvurular, çekilen kura sonucunda değerlendirildi. En genç katılımcının 1, en yaşlı katılımcının da 86 yaşında olduğu belirtildi. Etkinliğe yarısı Diyarbakır’dan binin üzerinde gökyüzü meraklısı katıldı. Kamp alanlarının da kurulduğu etkinlikte vatandaşlar gece ay batımının ardından kaleye çıktı. Kalede akşam saatlerinde teleskoplarla bölgede ay batımının ardından gökyüzündeki Samanyolu izlendi.

Geceyi gökyüzü meraklıları ve çocuklarla çadırda geçiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu tür etkinliklerin çocuklar ve gençlerin bilime, uzaya ve teknolojiye merak salınması için yapıldığını söyledi. Varank, “İnanıyoruz ki bugün burada bu deneyimi yaşayan yıldızlara, aya ve gezegenlere bakan çocuklarımız yarının en önemli astronomları ve uzay mühendisleri olacaklar. En önemli bilim insanları olacaklar. Gökyüzü gözlem etkinliğimiz devam ediyor. Bu etkinliği Anadolu’nun her tarafına yaymak için yola çıkmıştık. Geçen yıl Zerzevan Kalesi’nden başladık. Bu yıl yine buradayız. Erzurum’a, Van’a ve Antalya’ya gideceğiz. Gökyüzü gözlem etkinlikleriyle çocuklarımızı ve aileleriyle beraber uzayla, teknolojiyle ve havacılıkla dolu gecelerle inşallah buluşturacağız” dedi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlik, Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm bakanlıklarının himayesinde, Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) destek ve katkılarıyla TÜBİTAK’ın koordinasyonunda gerçekleştiriliyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırçınarUNESCO Dünya MirasıZerzevan KalesiSamanyolu
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