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'3 aydır yarışmayan atların ilk etapta performansları düşük olabilir'

Türkiye'de koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında yaklaşık 3 aydır kapalı olan hipodromlar, yeni normalleşme süreciyle birlikte 10 Haziran’da açılıyor. Safkan Arap Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Başkanı Şevket Yıldız, "İlk etapta atlarda bir performans düşüklüğü olabilir” dedi.

09 Haziran 2020 Salı 09:28
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'3 aydır yarışmayan atların ilk etapta performansları düşük olabilir'

Türkiye’de koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında birçok spor dalında olduğu gibi at yarışı sektöründe de faaliyetler geçici olarak durduruldu. Yaklaşık 3 aydır ülke genelindeki hipodromlar sessizliğini korurken, atçılık sektörü temsilcileri de bir an önce yarışların başlayacağı tarih olan 10 Haziran’ı bekliyor. Verilen bu uzun aranın Cumhuriyet tarihinde bir ilk olduğunu ve daha önce yarışların bu kadar süre hiç durmadığını kaydeden Safkan Arap Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Başkanı Şevket Yıldız, Adana Hipodromu’nda değerlendirmelerde bulundu. Yarışlara İstanbul’da 10 Haziran’da, Adana’da ise 14 Haziran’da start verileceğini söyleyen Yıldız, "Neyse ki hasretimiz sona eriyor. Tabi çok zor günler geçirdik. Şimdi yarışların başlayacağı günü iple çekiyoruz. Atlarımız da dört nala koşmak için sabırsızlıkla bekliyor. Aranın verildiği ilk günden itibaren bakımları ve antrenmanları eksiksiz devam etti. Fakat genel anlamda tüm atlar uzun süredir yarışmadıkları için ilk etapta yüksek performans gösteremeyebilirler. Öyle bile olsa bu durum bir iki yarışa düzelir” diye konuştu.

‘PROFESYONEL SPORCULAR GİBİLER’

Bir futbolcunun, basketbolcunun ya da boksörün uzun süre müsabakalara ara verdiğinde bir adapte süreci geçirmesi gerektiğini hatırlatan Yıldız, atların da aynı şekilde profesyonel sporcular gibi adapte sürelerinin olacağını söyledi. İdmanların ilk günden itibaren düzenli olarak devam etmesinin atlar için avantaj olacağını kaydeden Yıldız, "Atlar artık yerinde duramıyor. Yarışmak adına sabırsızlanıyorlar. Her ne kadar gün içinde hareket halinde olsalar da yarışlar kadar deşarj olmuyorlardı” dedi.

Seyis Şahan Beytekin ise atları bir futbolcu gibi çalıştırdıklarını ve yarışlara hazır tutmak adına ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
At YarışıSafkanYarış Atı
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