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20 kişinin testi pozitif çıktı, giriş-çıkışlar kontrol altına alındı

Kütahya'da merkeze bağlı Uluköy Yaylası'nda hayvancılık yapan 20 kişi, koronavirüs belirtileri göstermeleri üzerine hastaneye kaldırıldı. 20 kişinin Covid-19 testi pozitif çıkınca yaklaşık 90 kişinin bulunduğu yaylaya giriş ve çıkış jandarma ekiplerince kontrol altına alındı.

11 Haziran 2020 Perşembe 08:49
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20 kişinin testi pozitif çıktı, giriş-çıkışlar kontrol altına alındı
Kütahya'ya yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Uluköy Yaylası'nda çadır kurup, havvancılık yapan 20 kişi, koronavirüs belirtileri göstermeleri üzerine Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 20 kişiye yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı ile alınan kararla, 90 kişinin yaşadığı yaylaya giriş ve çıkışlar jandarma ekiplerince kontrol altına alındı. Kütahya Valiliği'nin, İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı kararıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uluköy Yaylası'nda Coronavirüs (Covid-19) vakalarının tespit edilmesi nedeniyle; yayla yerleşkesine giriş çıkışların ikinci bir emre kadar kontrol altına alınmasına, yayla yerleşkesine ziyaret, piknik gibi nedenlerle yapılacak ziyaretlerin engellenmesine, günübirlik ve kısa süreli giriş çıkışlara izin verilmemesine, yayla yerleşkesine hayvan otlatmak için uzun süreli ikamet edecek vatandaşların girişlerine izin verilmesine, halihazırda yayla yerleşkesinde ikamet edenlerin yerleşke dışına çıkışlarına müsaade edilmemesine, hayvan otlatmak maksadıyla yayla yerleşkesine girenlerin ayrı çadır kurmalarına, mevcut çadırlarda kalanların yanına yerleşmelerine müsaade edilmemesine, hayvan otlatmak maksadıyla yayla yerleşkesinde ikamet edenlerin civardaki otlaklarda hayvan otlatılmasına izin verilmesine, hayvan, süt, peynir alım satımı ve yerleşkede ikamet edenlerin sebze, bakliyat, market ihtiyaçları gibi ticari faaliyetlerinin kolluk kuvvetleri kontrolünde belirlenen bir alanda kontrollü bir şekilde Covid-19 kapsamında tedbirler (maske, sosyal mesafe vs.) alınarak müsade edilmesine karar verilmiştir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
KütahyaUluköy YaylasıKoronavirüsPandemiCovid19Karantina
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